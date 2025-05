Meteo domani 12 maggio: settimana che inizia fortemente instabile, piogge e temporali sparsi in Italia

Situazione sinottica europea Settimana che inizia con una circolazione depressionaria attiva sui settori occidentali del continente, minimo intorno a 1010 hPa sulla Francia. Una massa d’aria fredda si estende invece tra Russia ed Europa orientale. Correnti fresche e instabili restano attive sul Mediterraneo centrale portando sull’Italia ancora piogge e temporali sparsi.

Previsioni meteo per domani, 12 maggio

Al Nord: Al mattino molte nuvole in transito con locali piogge su Liguria e Piemonte, più asciutto altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali su Nord-Est, settori alpini e Appennino, più asciutto altrove. Tra la serata e la notte ancora tempo instabile con piogge e temporali anche intensi su Liguria e Pianura Padana. Temperature minime senza variazioni e massime in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino nuvolosità irregolare in transito ma con tempo asciutto, salvo locali piogge sui rilevi interni. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali soprattutto su zone interne e settori adriatici, più asciutto altrove. In serata e nottata condizioni tempo in miglioramento salvo residue precipitazioni sull’Abruzzo. Temperature minime in lieve calo e massime in aumento. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino molte nuvole in transito con deboli piogge su Calabria e Sicilia, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con fenomeni su zone interne Peninsulari e delle Isole Maggiori. In serata tempo in miglioramento ovunque salvo residue piogge su Campania, Sicilia e Puglia. Temperature minime e massime senza variazioni di rilievo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o mossi.

