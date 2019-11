METEO: Italia bersaglio delle perturbazioni, maltempo intenso e neve, i dettagli

Nuova ondata di maltempo in arrivo in queste ore sull’Italia

Dopo l’ondata di intenso maltempo che ha provocato anche più di qualche problema in Italia, con l’esondazione dell’Arno e vari altri danni sulle regioni centrali tirreniche e sulle Alpi centro-orientali, è in arrivo in queste ore una nuova saccatura di origine polare marittima in affondo sul Mediterraneo centro-occidentale. Questa innescherà una ciclogenesi inizialmente tra le Baleari e le isole di Corsica e Sardegna, traslando successivamente verso il Golfo del Leone e causando l’ennesima ondata di spiccata instabilità sull’Italia.

Maltempo sulle regioni centrali tirreniche

Con la formazione del minimo depressionario sul Mediterraneo occidentale, la prima regione a fare i conti col maltempo è sicuramente la Sardegna, soprattutto la parte ovest, ma le correnti instabili raggiungeranno anche i settori tirrenici centrali dove, dalla mattina e fino al tardo pomeriggio/prima serata odierna sono attesi rovesci intermittenti prevalentemente di debole o moderata intensità. La neve potrà cadere dal pomeriggio dai 1500/1600 metri sulla dorsale appenninica centrale, con precipitazioni attese anche in Umbria e Abruzzo.

Peggiora anche al Nord dal tardo pomeriggio/sera

Con lo spostamento del minimo depressionario verso il Golfo del Leone, come anticipato nel corso del primo paragrafo, il maltempo si estenderà anche sulle regioni settentrionali. In una simile dinamica i settori maggiormente a rischio di intense precipitazioni sono quelli nord occidentali, in special modo della Liguria, dove localmente i fenomeni possono assumere carattere di nubifragio. Tornerà anche la neve in serata sulle Alpi centro-occidentali a partire dai 900/1000 metri, ma non si esclude che sul basso Piemonte in particolare la neve possa spingersi a quote ancora più basse, generalmente collinari, come successe già la scorsa settimana.