Meteo Italia – Caldo ancora intenso, ma non mancheranno dei temporali

Situazione sinottica

Situazione sinottica caratterizzata dalla presenza defilata dell’Anticiclone delle Azzorre sul vicino Atlantico e di un promontorio di matrice subtropicale sul bacino del Mediterraneo centrale, separati da una lieve ansa ciclonica in quota situata tra Regno Unito e Penisola Iberica. Sull’Italia la pressione è livellata attorno ai 1015 hPa con caldo ancora intenso, ma non mancheranno disturbi a ciclo diurno.

Domenica estiva con caldo intenso al centro-sud, ma anche qualche temporale

Weekend di Ferragosto che proseguirà con una giornata di domenica al via con stabilità e sole da nord a sud. Nel corso del pomeriggio attesi acquazzoni e temporali ( consulta l’allerta meteo) su Alpi, Appennino e zone interne di Sardegna e Sicilia con fenomeni che occasionalmente potranno sconfinare alle vicine aree di pianura. Generale miglioramento serale, fatta eccezione per Liguria di Levante, Alpi e Prealpi centro-orientali, dove qualche fenomeno potrà rinnovarsi nel corso della notte. Caldo intenso con punte di +37/+38°C sulla Pianura Padana e zone interne di Sardegna e tra Umbria e Lazio.

Avvio di settimana con maggiore instabilità e calo termico

Alta pressione che subirà un indebolimento ad inizio settimana prossima, con le correnti più fresche e instabili di natura atlantica che riusciranno a raggiungere il Mediterraneo centrale determinando un peggioramento del tempo. Piogge, temporali e possibili grandinate investiranno tutti i settori del Paese da nord a sud, in maniera perlopiù sparsa e principalmente relegata alle aree interne dello stivale (ma non solo). Tale peggioramento sarà accompagnato da un calo delle temperature, avvicinandosi alla media di riferimento del periodo.

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