Meteo Italia – Caldo anomalo e stabilità sino ad avvio di settimana

Situazione sinottica

Situazione sinottica caratterizzata dalla presenza di un vasto campo altopressorio insiste sull’Europa sud-occidentale con correnti calde africane sul bacino del Mediterraneo. Flusso umido perturbato principale che scorre ancora alle medio-alte latitudini europee, mentre sull’Italia insistono condizioni meteo estive con caldo intenso.

Domenica con sole prevalente da nord a sud

Campo barico che si livellerà attorno ai 1020 hPa, favorirà un prosieguo di weekend stabile su tutta l’Italia. Giornata di domenica che vedrà infatti cieli sereni o poco nuvolosi su tutto il Paese. Stabilità che si rinnoverà anche nel corso del pomeriggio, salvo innocui addensamenti sui settori montuosi, specie alpini. Stellato nottetempo.

Caldo ancora intenso con punte di oltre +35°C

Dopo i record mensili registrati nella giornata di venerdì 4 settembre nelle stazioni meteorologiche di Milano Linate con +34.7°C, Piacenza San Damiano con +35.8°C e Bologna Borgo Panigale con +35.8°C, nella giornata di sabato 5 settembre è stato battuto il record di Torino Caselle con +33.4°C, Cervia con +35.6°C, e nuovamente a Piacenza San Damiano con ben +37.4°C. Caldo ancora intenso per il periodo anche nella giornata odierna con punte massime che toccheranno i +36/+38°C su Basilicata, tarantino, Toscana, Sicilia e sud Sardegna, mentre i +34/+36°C sull’Emilia-Romagna, Umbria e Calabria. Bel tempo e caldo che insisteranno anche ad avvio di settimana, poi è atteso un graduale cambio circolatorio.

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