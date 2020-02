METEO ITALIA: CALDO anomalo nei prossimi giorni, GELO e NEVE tardiva in arrivo nelle prossime settimane? Ecco la tendenza

Meteo: è già PRIMAVERA in Italia

La stagione invernale procede il suo corso con le temperature in Italia oltre la media di riferimento mentre le condizioni meteo si presentano in gran parte stabili e asciutte. Anche la settimana in corso inizia con il flusso atlantico in transito in Europa centro-settentrionale mentre sul Mediterraneo si avvertono maggiormente gli effetti dell’Anticiclone con tempo per lo più stabile e con le temperature oltre la media anche di 10°c su alcune regioni d’Italia dove la colonnina di mercurio sfiorerà di nuovo i 18°c.

Previsioni meteo per i prossimi giorni

Sia oggi che domani sul nord Italia avremo della stabilità prevalente con frequenti schiarite e transito di nubi innocue, deboli nevicate sulle Alpi di confine. Tempo sostanzialmente stabile anche al centro Italia salvo locali piogge in Toscana. Variabilità a tratti perturbata sui settori tirrenici di Campania e Basilicata, bel tempo e sole prevalente sulle altre regioni meridionali con qualche nube in transito alternata ad ampie schiarite. Temperature in aumento sia nei valori minimi che nei valori massimi.

Inverno in seria difficoltà per il medio e lungo termine

Con il flusso zonale teso da ovest verso est sotto la spinta vigorosa del Vortice Polare sempre piuttosto compatto, le correnti occidentali si faranno sentire anche in Italia con raffiche di vento che nelle prossime ore potranno raggiungere o superare i 100 km/h. Così fino almeno alla giornata di San Valentino quando il modello meteo GFS conferma un peggioramento meteo in alcune regioni d’Italia: una veloce saccatura potrebbe riportare qualche pioggia o nevicata sulle regioni di Nord-Est e medio-basso Adriatico, temperature in calo ma con valori comunque in media o poco sopra.