METEO ITALIA – CALDO intenso e afoso, ma tra WEEKEND e prossima settimana lieve attenuazione e qualche PIOGGIA

Possibili piogge al Nord con lieve attenuazione del caldo a seguire

Buongiorno e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano. Giornata odierna che vede un cavetto d’onda transitare sull’Europa centrale e che parzialmente andrà ad interessare anche il Nord Italia. Già in mattinata, infatti, avremo delle piogge sulle Alpi centrali. Nel corso delle ore pomeridiana acquazzoni e temporali sono attese su tutto l’arco alpino e in sconfinamento verso la Pianura Padana su Piemonte e Lombardia. In serata i fenomeni dovrebbero spostarsi sul Nord-Est, ma con fenomeni isolati e di breve durata. Questo porterà anche un lieve calo termico tra stasera e la giornata di domani e che in parte interesserà anche le regioni centrali.

Weekend con caldo in aumento al Sud e temperature fino a 40°C

Il transito del piccolo cavetto d’onda che porta instabilità al Nord ed un lieve calo termico sulle regioni centro-settentrionali, spingerà più a sud l’avvezione di aria calda africana, portando un lieve aumento delle temperature sulle regioni meridionali. In questo weekend le massime si porteranno infatti prossime ai 40°C anche nelle zone interne del Sud e delle Isole Maggiori, con punte localmente anche leggermente superiori specie tra Puglia e Basilicata.

Prossima settimana con indebolimento dell’anticiclone

Dopo una ripresa dell’alta pressione tra domenica e lunedì, nel corso della prossima settimana, ultima settimana di luglio, il flusso perturbato si porterà a scorrere fino alle medie latitudini, con il transito di diverse depressioni e spingendo leggermente più a sud il vasto campo di alta pressione presente sull’Europa centro-meridionale. Questo dovrebbe portare una lieve attenuazione del caldo in Italia, specie al Centro-Nord, con temperature che si porteranno in media o rimarranno solo leggermente sopra la media. Inoltre tra martedì e mercoledì è previsto l’arrivo di piogge e temporali al Nord e sulle regioni centrali del versante adriatico. Lieve ritirata dell’alta pressione che porterà una accentuata instabilità pomeridiana nel corso della settimana sia sulle Alpi che in Appennino.

Agosto caldo e secco secondo le ultime uscite dei modelli stagionali

Anche se non è possibile fare una previsione meteo in senso stretto per l’intero mese di agosto, dando uno sguardo alle ultime uscite dei modelli stagionali non si vedono grandi deviazioni dalla via intrapresa quest’anno dall’estate. Agosto potrebbe infatti vedere ancora anomalie positive di temperatura anche importanti su buona parte dell’Europa centro-meridionale e dunque anche del Mediterraneo. Per quando riguarda le precipitazioni invece non si scorgono segnali importanti e dunque il mese potrebbe risultare ancora secco ad eccezione di un po’ di instabilità pomeridiana.

