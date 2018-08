Prosegue l’intensa ondata di caldo in Italia, condizioni meteo localmente instabili con temporali e grandine.

METEO ITALIA: caldo intenso sulla Penisola e temporali localmente anche grandine, 2 agosto 2018 – L’intensa ondata di caldo continuerà anche nei prossimi giorni in Italia ed in particolare sulle regioni del Centro-Nord. Attese temperature massime fino a +36/38 gradi su Pianura Padana e zone interne del Centro. Meno caldo invece al Sud dove arriveranno soprattutto da domani correnti relativamente più fresche dai quadranti orientali. Molto caldo si ma con temporali di calore anche di forte intensità e accompagnati da grandine. Saranno soprattutto le zone interne del Sud ad avere condizioni meteo più instabili al pomeriggio con temporali in movimento dai rilievi verso il Tirreno. Non mancheranno comunque temporali anche al Centro, specie su Lazio e Abruzzo, e al Nord soprattutto su Alpi e Prealpi ma con interessamento anche della Pianura Padana. Quale tendenza meteo in Italia per la prossima settimana […]