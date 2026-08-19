Meteo domani 20 agosto: piogge e temporali in arrivo al Nord, ancora stabile sul resto d’Italia

Situazione sinottica europea
Vasto campo di alta pressione disteso tra basso Atlantico, Europa meridionale e Mediterraneo con massimi al suolo fino a 1025 hPa nei pressi delle Isole Azzorre, portando condizioni meteo prevalentemente stabili in Italia e con temperature in lieve rialzo. Vasta circolazione depressionaria distesa invece dall’Islanda fino alla Russia occidentale con diversi minimi al suolo, fino a 995 hPa a ridosso della Finlandia. In seno all’area depressionaria si muove una saccatura in estensione dall’Atlantico verso l’Europa occidentale, con correnti instabili che vanno a lambire anche la Penisola Italia portando piogge e temporali su alcune regioni.
Previsioni meteo per domani, 20 agosto
Al Nord: Al mattino qualche piovasco sulle regioni di nord-ovest e sulla Lombardia, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio fenomeni in estensione a tutte le regioni con temporali sulla Lombardia, piogge diffuse su Piemonte, Liguria, Trentino Alto-Adige, Valle d’Aosta e Triveneto, più isolate sull’Emilia Romagna; in serata e in nottata maltempo persistente con fenomeni intensi tra Trentino e Triveneto. Temperature minime stabili o in rialzo e massime in calo su Alpi e Prealpi, stazionarie altrove. Venti moderati dai quadranti meridionali o sud orientali. Mari da mossi ad agitati.
Previsioni meteo per domani, 20 agosto
Al Centro: Tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o al più poco nuvolosi ovunque. Progressivo peggioramento tra serata e nottata con nuvolosità in aumento ovunque e piogge in arrivo a partire dalla Toscana, più intense nel corso delle ore notturne. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.
Previsioni meteo per domani, 20 agosto
Al Sud e sulle Isole: Tempo stabile su tutti i settori nel corso delle ore diurne con assenza prevalente di nuvolosità. In serata e in nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali; nuvolosità in aumento sulla Sardegna ma senza fenomeni associati. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli di direzione variabile o a regime di brezza. Mari poco mossi o localmente mossi.
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Appassionato di meteorologia fin da piccolo, ho deciso di continuare la mia passione con gli studi. Laureato in Fisica presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza, ho continuato con il corso di laurea magistrale in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi di previsioni meteo e redazione di articoli meteorologici.