Meteo domani 20 agosto: piogge e temporali in arrivo al Nord, ancora stabile sul resto d’Italia

Situazione sinottica europea Vasto campo di alta pressione disteso tra basso Atlantico, Europa meridionale e Mediterraneo con massimi al suolo fino a 1025 hPa nei pressi delle Isole Azzorre, portando condizioni meteo prevalentemente stabili in Italia e con temperature in lieve rialzo. Vasta circolazione depressionaria distesa invece dall’Islanda fino alla Russia occidentale con diversi minimi al suolo, fino a 995 hPa a ridosso della Finlandia. In seno all’area depressionaria si muove una saccatura in estensione dall’Atlantico verso l’Europa occidentale, con correnti instabili che vanno a lambire anche la Penisola Italia portando piogge e temporali su alcune regioni.

Previsioni meteo per domani, 20 agosto

Al Nord: Al mattino qualche piovasco sulle regioni di nord-ovest e sulla Lombardia, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio fenomeni in estensione a tutte le regioni con temporali sulla Lombardia, piogge diffuse su Piemonte, Liguria, Trentino Alto-Adige, Valle d’Aosta e Triveneto, più isolate sull’Emilia Romagna; in serata e in nottata maltempo persistente con fenomeni intensi tra Trentino e Triveneto. Temperature minime stabili o in rialzo e massime in calo su Alpi e Prealpi, stazionarie altrove. Venti moderati dai quadranti meridionali o sud orientali. Mari da mossi ad agitati.

Previsioni meteo per domani, 20 agosto

Al Centro: Tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o al più poco nuvolosi ovunque. Progressivo peggioramento tra serata e nottata con nuvolosità in aumento ovunque e piogge in arrivo a partire dalla Toscana, più intense nel corso delle ore notturne. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 20 agosto

Al Sud e sulle Isole: Tempo stabile su tutti i settori nel corso delle ore diurne con assenza prevalente di nuvolosità. In serata e in nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali; nuvolosità in aumento sulla Sardegna ma senza fenomeni associati. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli di direzione variabile o a regime di brezza. Mari poco mossi o localmente mossi.

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