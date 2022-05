METEO ITALIA – Caldo RECORD per il mese di MAGGIO, ecco gli estremi di TEMPERATURA massima raggiunti

Condizioni meteo in Italia

Salve amici del Centro Meteo Italiano! Gli ultimi giorni del mese di maggio sono stati caratterizzati dalla presenza di maggiore nuvolosità sul nostro territorio, grazie ad una circolazione instabile presente sul nord Europa. Quest’ultima nel corso della settimana si farà sempre più da parte lasciando spazio ad una nuova rimonta dell’anticiclone sub-tropicale che caratterizzerà la prima decade del mese di giugno 2022. Di seguito vediamo le previsioni meteo nel dettaglio delal giornata odieran

Previsioni meteo per oggi 30 maggio 2022

Meteo – Queste le previsioni meteo per oggi 30 maggio: AL NORD: Molte nuvole al mattino sulle regioni del Nord con possibilità di deboli fenomeni associati, più asciutto tra Piemonte e Valle d’Aosta. Al pomeriggio instabilità in aumento soprattutto su Alpi e Appennino con acquazzoni e temporali sparsi, variabilità asciutta altrove. In serata residui fenomeni in Friuli, asciutto altrove con cieli poco nuvolosi. AL CENTRO: Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con addensamenti tra Toscana e Umbria e sereno o poco nuvoloso altrove. Instabilità in aumento nel pomeriggio con temporali localmente anche intensi possibili nelle zone interne, locali sconfinamenti verso le coste adriatiche. Fenomeni in attenuazione dalla sera. AL SUD E SULLE ISOLE: Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio instabilità nelle zone interne della Sardegna con isolati acquazzoni o temporali, soleggiato altrove. In serata stabilità diffusa su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. I primi giorni del mese di giugno saranno caratterizzati da tempo stabile grazie ad una nuova rimonta altopressoria. Vediamo i dettagli.

Inizio di giugno con una nuova rimonta dell’anticiclone

Tendenza meteo – Dopo un fine settimana nel complesso perturbato e piovoso, la prima settimana di giugno dovrebbe essere caratterizzata dalla rimonta di un promontorio d’alta pressione di matrice sub-tropicale. Questo dispenserà tempo stabile e caldo in Italia con temperature decisamente alte al centro-sud. Dalle prime analisi modellistiche si evidenziano alcune zone che potrebbero raggiungere temperature piuttosto elevate: possibili picchi di +36/+38°C su Tavoliere delle Puglie, e sulle zone interne di Basilicata, Calabria e Isole Maggiori. Massime più contenute sulla Valle del Sacco, Casertano e Valle del Tevere. Nello scorso weekend numerosi sono stati i record di temperatura massima, raggiunti; scopriamoli insieme!

Record di temperatura massima per queste località italiane

La bolla d’aria calda in risalita dal nord Africa ed i venti da terra richiamati dalla bassa pressione sulla Sicilia, hanno determinato valori mensili record, registrati dalle centraline di rilevamento gestite dall’Aeronautica Militare e dell’ENAV, tra Toscana e Lazio nonché sulla Liguria. Questi i record di temperatura massima registrati lo scorso 27 maggio: a Firenze Peretola è stato registrato il record mensile di +36.1°C, superando i +35.0°C del maggio del 2009. Pisa S. Giusto con i suoi +34.0°C ha stabilito un nuovo record di maggio, superando i +32°C del 2011. Nuovo record mensile anche per la città di Grosseto, che con i +35.4°C ha superato i +33.6°C del 2005. Non solo la Toscana, ma ieri è stata una giornata da caldo record anche per il Lazio; stabiliti infatti nuovi record mensili per le stazioni di Roma, in particolare Urbe con i suoi +34°C ha superato il record precedente di +33.1°C risalente al 1977. Roma Fiumicino con i suoi +33.5°C stabilisce il nuovo record, superando i +31.4°C del 1977, mentre la stazione meteo di Roma Ciampino con i suoi +34.1°C si è fermata ad 1 decimo dal record di +34.2°C del 2008. Sempre nel Lazio, caduto anche il record di +31.6°C del 2006, dopo i +32.6°C registrati ieri, a Pratica di Mare, così come è stato stabilito il nuovo record a Viterbo con i +34.3°C superando i +32.3°C del 2003. Caldo record anche per la Liguria, con i +32.8°C di Genova, superando i +32.3°C del 1975.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.