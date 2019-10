METEO ITALIA – CAMBIA TUTTO, in arrivo un TRENO di PERTURBAZIONI sul nostro Paese con CROLLO TERMICO, i dettagli

L’Autunno tornerà a fare la voce grossa

Dopo un periodo anche piuttosto prolungato in cui l’Autunno non si è praticamente fatto sentire sull’Italia se non per fenomeni estremamente violenti quanto rapidi, nei prossimi giorni e settimane potrà nuovamente fare la propria comparsa sul nostro Paese grazie ad un flusso atlantico molto basso sull’Europa. Questo significa che con tutta probabilità, come vedremo nei paragrafi a seguire, il maltempo tornerà ad interessare frequentemente lo stivale con perturbazioni più inclini al clima mediterraneo.

Con oggi termina l’ottobrata al centro-nord, si apre un periodo di prolungata instabilità

La giornata odierna segna un punto di svolta tra l’Autunno prevalentemente anticiclonico che ci ha interessato fin ora e l’Autunno più tipicamente mediterraneo che interesserà il nostro Paese nel corso dei prossimi giorni. Un flusso perturbato ad alte quote in abbassamento verso l’Italia farà si nel corso di questa settimana di apportare condizioni di maltempo disorganizzato e poco omogeneo. Vale a dire che i rovesci saranno quasi casualmente distribuiti sul nostro territorio, con i settori tirrenici maggiormente indiziati per questo tipo di fenomeni.

Nel weekend si cambia musica

Quanto detto nel corso del precedente paragrafo vale fino a questo fine settimana, quando è previsto un netto cambio di registro: da sabato 2 novembre una saccatura di aria polare di origine nordatlantica affonderà dapprima sui Paesi dell’Europa occidentale, per poi puntare dritto verso l’Italia. Malgrado il cuore più freddo della perturbazione resti in Francia, la saccatura dovrebbe affondare quanto basterà per apportare condizioni di maltempo decisamente più diffuso su tutte le regioni centro-settentrionali e in parte di quelle meridionali (Campania in primis). E la neve?