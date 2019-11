METEO ITALIA – CAMBIA TUTTO, STOP al MALTEMPO! Potrebbe tornare l’ALTA PRESSIONE, ecco quando

Novembre batte tutti i record

Molto probabilmente in molte località soprattutto tirreniche si è battuto o si batterà il record di giornate piovose all’interno di un mese, sia pur esso autunnale. Tra queste ci sarà anche sicuramente chi batterà il record della striscia più lunga di giornate consecutive all’insegna del maltempo. Un novembre dunque da record per molte aree italiane, alle prese dall’inizio del mese con frequenti ondate di instabilità e piogge e temporali anche di forte intensità e che talvolta non hanno mancato di apportare più di qualche danno e disagio.

Il trend potrebbe durare ancora per qualche giorno

Questo trend volto al maltempo potrebbe durare ancora per qualche giorno nel nostro Paese, grazie all’affondo di un’altra saccatura di origine atlantica sul Mediterraneo centro-occidentale previsto per la giornata di domani venerdì 22 novembre. Ciò apporterà condizioni di spiccato maltempo soprattutto sulle regioni nordoccidentali tra la serata e le prime ore di sabato 23, con l’instabilità che si estenderebbe successivamente sulle regioni centrali tirreniche e su quelle nordorientali.

Entro domenica anche il sud sarà interessato dal maltempo, poi cosa succederà?

Con l’isolamento a goccia fredda della saccatura di cui prima, essa si sposterà rapidamente verso il Tirreno meridionale, apportando condizioni di maltempo al sud tirrenico, ma anche sul medio-basso Adriatico. La goccia fredda che trascinerà con sé anche un minimo depressionario continuerà il suo spostamento verso sud-est, con un conseguente miglioramento delle condizioni meteo su tutto lo stivale. Dunque, torna l’Alta pressione?