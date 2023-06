Meteo – Italia casa naturale ormai dei temporali, scatta ancora l’allerta della Protezione Civile: ecco dove

Residuo maltempo stasera

Dopo un pomeriggio foriero di temporali localmente anche intensi, in particolare su dorsale appenninica, arco alpino e immediate adiacenze, la serata sembra promettere un miglioramento delle condizioni meteo sullo stivale, anche se non mancheranno rovesci o temporali residuali in alcune zone della Penisola (scopri quale). In questo contesto, le temperature non subiscono variazioni particolari rispetto ai valori già registrati nelle precedenti 24 ore.

Domani il maltempo insiste sull’Italia

Un flusso di correnti umide assicurerà una nuova giornata di maltempo per domani domenica 11 giugno, con rovesci in transito soprattutto tra Abruzzo e Molise già al mattino, con esplosione vera e propria dei temporali nel pomeriggio, in particolare sull’Appennino meridionale e settentrionale, con coinvolgimento anche del settore Lazio-Abruzzese. Temporali anche sulle Alpi. Possibili e occasionali sconfinamenti fin sulla costa, specie al meridione, con tempo comunque verso un miglioramento in serata. Le temperature, ancora una volta, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia settentrionale ed occidentale, Trentino, Alto Adige, settori alpini e prealpini del Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana settentrionale ed orientale, Marche, Umbria, Lazio orientale e meridionale, Sardegna orientale, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, specie su aree interne del Lazio meridionale, Abruzzo e Molise occidentali, Campania orientale e meridionale, settori occidentali della Puglia, Basilicata e aree interne della Calabria centro-settentrionale. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in locale sensibile aumento sulle regioni centro-settentrionali. Venti: nessun fenomeno significativo. Mari: nessun fenomeno significativo.

CONTINUA A LEGGERE.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Domenica 11 giugno 2023:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Emilia Romagna: Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino dell’Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Lazio: Appennino di Rieti, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Ofanto, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino dell’Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Emilia Romagna: Collina emiliana centrale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.