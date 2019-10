METEO ITALIA – Chiuse le porte ATLANTICHE, l’AUTUNNO va in FERIE, duro STOP stagionale, i dettagli

Oggi residuo maltempo sul sud Italia

La giornata odierna sarà caratterizzata dal residuo maltempo su alcune regioni meridionali italiane, come i settori jonici, grazie alla risalita dalle coste nordafricane della goccia fredda che nel corso di lunedì 7 ottobre era stata già responsabile di un’ondata di instabilità sulla maggior parte del nostro Paese. Ciò conterrà ancora soprattutto i valori massimi di queste zone, che in alcuni casi potranno risultare addirittura sotto la media del periodo.

Va meglio al centro-nord, con qualche annuvolamento in mattinata

Per quanto riguarda invece le regioni centro-settentrionali, a parte qualche annuvolamento avuto nel corso della mattinata, le condizioni meteo sono nettamente migliori, con tempo pressoché asciutto ovunque e temperature in leggero aumento rispetto a ieri, aumento percepibile solo per via strumentale. Dopo le nubi della mattinata, si son fatte largo le schiarite nel corso del pomeriggio, apportando un clima decisamente più primaverile che autunnale.

Le porte atlantiche si chiudono, arriva l’Ottobrata

A partire già dalla giornata di domani venerdì 11 ottobre, con la traslazione veloce della goccia fredda verso la penisola balcanica, l’Italia sarà nuovamente interessata dalla risalita dell’Anticiclone delle Azzorre sul nostro Paese, in grado di apportare un miglioramento generale delle condizioni meteo con cieli in prevalenza soleggiati o poco nuvolosi, sia nella giornata di domani che in quella di dopodomani sabato 12. Tempo che rimarrà asciutto anche per la giornata di domenica 13 nonostante qualche annuvolamento di troppo possibile soprattutto sui settori tirrenici centro-settentrionali.