METEO ITALIA – Clamoroso, dopo il caldo PRIMAVERILE arriva il GELO INVERNALE, ALTALENA TERMICA, i dettagli

Poi gelo invernale, folle altalena termica

In seguito alla nuova rimonta anticiclonica si va delineando tra i principali centri di calcolo una sempre più probabile ondata di gelo di origine artico continentale in arrivo in Europa e sull’Italia, i cui effetti al momento sembrerebbero interessare maggiormente le regioni settentrionali. Folle altalena termica dunque nelle prossime due settimane in Italia, si passerà dal caldo primaverile attuale a, probabilmente, l’inverno crudo in 10 giorni.