METEO ITALIA – Clima di MARZO 2020 in linea con la media di riferimento grazie all’exploit nel finale

Meteo: vero e proprio colpo di coda dell’Inverno nel finale di Marzo

L’ Inverno 2019-2020 è risultato fortemente condizionato dalla salute straordinaria del Vortice Polare con temperature oltre la media e con precipitazioni scarse in gran parte dell’Europa e in tutta Italia. Sia il mese di Febbraio che quello di Gennaio infatti sono passati in archivio con anomalie positive di temperatura quasi da record. Il mese di Marzo iniziato sulla stessa linea di tendenza ha subito un brusco cambiamento intorno al giorno 22 con l’arrivo del freddo e della neve. I fiocchi hanno raggiunto prima le quote collinari in Appennino poi le quote pianeggianti di Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Umbria, Molise, Puglia, Basilicata, Campania e Calabria.

Meteo: due importanti impulsi di freddo sull’Italia

Dopo un inizio mite con le temperature oltre la media così come nei precedenti mesi invernali, sono arrivati due impulsi di maltempo di stampo invernale nel finale di Marzo con gelo e neve fino a quote pianeggianti. Il tutto ad opera di un anticiclone di blocco sull’oceano nord-Atlantico con valori di pressione al suolo fino a 1050 hPa e aria fredda di origina artico-continentale sull’Italia. Persino nel pieno dell’inverno raramente giungono masse di aria così fredde e con depressioni ben attive come accaduto nel finale di Marzo: valori di temperatura fino a -35°c alla quota di Geopotenziale di 500 hPa, fino a -9°c a circa 1500 metri di altezza.

Marzo complessivamente più caldo della media solo di +0,37°c

Ora è tempo di tirare le somme proprio per quello che riguarda il primo mese di primavera. Di seguito infatti vedremo il dettaglio mensile secondo quanto riportato dai dati elaborati dal CNR e riferiti alle medie climatiche 1971-2000. L’anomalia positiva delle temperature medie in Italia per il mese di marzo 2019 è risultata di solo +0,37°c con settori che invece marcano anomalie negative di qualche decimo di grado come lo stretto di Messina e l’arco alpino. Il mese di aprile ci ha fatto dimenticare in fretta quanto accaduto durante il finale di marzo con le temperature in progressivo aumento sull’Italia.