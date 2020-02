METEO ITALIA – COLPO di SCENA: in settimana atteso un CROLLO TERMICO di circa 10°C, ecco quando

Picco di caldo oggi, sfiorati i +24°C in Sardegna

L’Alta pressione dopo aver avvolto la nostra Penisola per molti giorni, provocando una fase prolungata di generale stabilità in Italia, ha raggiunto oggi il suo picco più caldo, con le temperature che in Sardegna sfiorano i +24°C quest’oggi, in particolare sulle zone orientali. Fioccano temperature fino a +20°C un po’ in tutto lo stivale, con punte fino a +22/+23°C al nord Italia. Si tratta di valori termici di molto superiori alla media del periodo in tutto il territorio nazionale.

Da domani calano le temperature in Italia a causa dell’arretramento dell’Anticiclone

Nella giornata di domani martedì 25 febbraio le condizioni meteo in Italia inizieranno a mutare in favore di un graduale peggioramento, con le prime note di maltempo che interesseranno l’alto versante tirrenico e alcune aree della Lombardia, in particolare quelle tra varesotto e milanese, con i fenomeni che tuttavia risulteranno generalmente deboli, così come gli accumuli che scaturiranno. Le temperature tenderanno a subire un primo calo, più sensibile sulle regioni settentrionali, tutto questo grazie ad un arretramento dell’Anticiclone, che diverrà più evidente dalla giornata successiva, come vedremo.

Mercoledì farà ingresso aria più fredda di matrice polare

Nella giornata di mercoledì 26 febbraio l’ondulazione repentina della corrente a getto causerà una discesa di aria fredda sulla nostra Penisola, che oltre a causare il ritorno di diffuso maltempo in Italia, causerà anche un crollo netto delle temperature. In particolare, alcune zone soprattutto del versante adriatico, le temperature caleranno anche di oltre 10°C, mentre un po’ più contenuto sarà sul resto del Paese.