METEO ITALIA – Con l’arrivo della PRIMAVERA esplode l’INVERNO con MALTEMPO a oltranza, i dettagli

Torna il maltempo in Italia dopo il caldo anomalo dei passati giorni

Dopo la mitezza fuori stagione che ha coinvolto l’Italia nei passati giorni, con temperature che hanno diffusamente raggiunto i +20°C fino a sfiorare i +24°C sulla Sardegna orientale, si apre ora una fase nettamente più dinamica sulla nostra Penisola con l’ingresso di numerosi fronti polari capaci di riportare quantomeno la neve sulle montagne, vera assente di questo inverno. Già nella giornata odierna una perturbazione ha impattato il Bel Paese portando il maltempo soprattutto sulle regioni centrali, ora in transizione verso meridione.

Domani ancora piogge e possibili temporali, con neve a partire dai 1100/1200 sull’Appennino centrale

Per quanto riguarda la giornata di domani giovedì 27 febbraio nonostante lo spostamento della perturbazione verso oriente, il maltempo continuerà ad interessare la nostra Penisola, colpendo nella mattina la Puglia accompagnato anche da raffiche di vento oltre i 100km/h. Nel corso del pomeriggio il progressivo allontanamento della perturbazione favorirà il ritorno dei venti dai quadranti sudoccidentali sul versante tirrenico, i quali unitamente ad una circolazione instabile che risiede ancora nel Mediterraneo, saranno responsabili del fenomeno dello stau: nuovo maltempo dunque sulle aree pedemontane dell’alta Toscana in serata in estensione verso il Lazio interno nella tarda sera, con fenomeni localmente anche intensi e neve intorno ai 1100/1200 metri.

In coda a questa perturbazione un’altra ondata di maltempo

Nonostante la perturbazione attuale verrà sospinta verso oriente da un nuovo tentativo da parte dell’Anticiclone di riavvolgere la nostra Penisola, un’ondulazione della corrente a getto causerà il fallimento del tentativo stesso, favorendo l’affondo di un ulteriore saccatura di origine polare marittima in grado di innescare la formazione di un minimo depressionario orografico sulle regioni settentrionali, con piogge e possibili temporali soprattutto sui settori nazionali centro-settentrionali.