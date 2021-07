METEO ITALIA – Dal ritorno del CALDO al MALTEMPO con brusco CALO delle TEMPERATURE in pochi giorni; i dettagli

Nuovo assalto temporalesco verso il nord Italia

Meteo Italia – Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! La giornata odierna è iniziata con tempo stabile e soleggiato da nord a sud, grazie alla presenza di un campo alto e livellato attorno ai 1015 hPa. Tuttavia, un’ansa ciclonica si appresta a raggiungere nelle prossime ore l’Arco Alpino ed a coinvolgere parzialmente anche i settori a nord del Po. Piogge e temporali che dai settori montuosi si estenderanno nel corso della serata a quelli di pianura del Piemonte, raggiungendo nottetempo anche la Lombardia ed il Trentino-Alto Adige. Il passaggio instabile sarà piuttosto rapido, ma non escludiamo la possibilità per fenomeni localmente intensi ed accompagnati da grandinate e colpi di vento.

Torna il caldo tra domani e martedì

Meteo Italia – Dopo la lieve flessione termica, registrata negli ultimi giorni per l’ingresso di masse d’aria relativamente più fresche dai quadranti occidentali, tornerà il caldo sull’Italia tra domani e la giornata di martedì. Una bolla d’aria calda, di stampo prefrontale, risalirà in particolare verso le regioni centro-meridionali italiane. Le colonnine di mercurio raggiungeranno nella giornata di lunedì i +35/+36°C sull’Emilia-Romagna, zone interne del centro, Puglia, Basilicata e Sicilia; in Sardegna si potranno raggiungere i +38/+40°C sui settori interni. Martedì sarà la giornata più calda al sud Italia, con valori massimi attesi attorno ai +38°C in Puglia, Basilicata e localmente sulle zone interne di Sicilia e Calabria. Sul resto d’Italia inizierà il calo termico, per l’ingresso di masse d’aria più fresche collegate alla goccia fredda che determinerà una fase di spiccato maltempo.

Meteo Italia: maltempo in arrivo da martedì al nord e parte del centro

Meteo Italia – Dopo il caldo arriva il maltempo. Un’area di bassa pressione attualmente posizionata in pieno Oceano Atlantico, raggiungerà nella giornata di martedì, dapprima la Francia, ed a seguire il nord Italia, dando il via ad una fase di maltempo. Forti temporali e piogge torneranno ad interessare le regioni settentrionali già da martedì 13 luglio, ma con i fenomeni che riusciranno a spingersi anche su Toscana, Umbria, Marche e localmente nel Lazio. Dati gli elevati contrasti termici tra l’aria calda presente sulla nostra Penisola e quella più fresca in arrivo nei prossimi giorni, non si escludono nubifragi, trombe d’aria e grandinate. La goccia fredda si isolerà successivamente proprio sull’Italia, mantenendo condizioni meteo instabili anche nei giorni successivi quando temporali ed acquazzoni torneranno a colpire gran parte del centro-nord ed entro il prossimo fine settimana anche il sud Peninsulare.

