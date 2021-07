METEO – Tornano i TEMPORALI nelle prossime ore, ecco le regioni coinvolte

Meteo dinamico sul nord Italia

Meteo – La stagione estiva è stata fin qui decisamente dinamica sul nord Italia. Mentre al centro-sud e sulle due Isole Maggiori prevalgono condizioni meteo stabili, con assenza di precipitazioni prolungata, al nord sono frequenti i passaggi instabili con fenomeni che localmente sono risultati anche a carattere di nubifragio. Sull’Europa centrale permane infatti una circolazione ciclonica, in grado di pilotare correnti più umide verso le nostre regioni settentrionali.

Tornano i temporali dal pomeriggio a partire dalle Alpi

Meteo – La giornata odierna è iniziata con cieli soleggiati da nord a sud, ma nelle prossime ore tornerà alto il rischio temporali. Il passaggio di un’ansa depressionaria sul centro Europa, riuscirà a lambire anche il nord Italia: nel corso del pomeriggio-sera aria più fresca ed instabile inizierà ad affluire in quota, dove il flusso subirà una momentanea curvatura ciclonica. In tal modo l’atmosfera diverrà instabile su parte del nord, con acquazzoni e temporali che potranno interessare non solo i settori alpini, ma localmente anche quelli di pianura. Vediamo maggiori dettagli nel prossimo paragrafo.

Temporali su Alpi ed a seguire Piemonte e Lombardia

I primi temporali prenderanno forma nel corso del pomeriggio sui settori alpini; in particolare sulle Dolomiti, Gruppo di Brenta, Val Canonica, Valtellina e Val Seriana. Qualche acquazzone non è escluso sulle Alpi Graie e Pennine. Nel corso della serata residui fenomeni potranno ancora interessare il Trentino-Alto Adige e le Alpi centrali; tempo in progressivo peggioramento sulla Valle d’Aosta ed Alpi Piemontesi, in particolare Alpi Graie e Cozie, dove nella tarda serata prenderanno forma temporali, localmente di forte intensità. I fenomeni tenderanno ad estendersi rapidamente al Piemonte nord-occidentale, coinvolgendo quindi anche il biellese, torinese, verbano e canavese. L’ansa depressionaria scivolerà verso levante, favorendo l’arrivo nella prima parte della notte dei temporali anche nel vercellese ed a seguire sulla Lombardia centro-settentrionale; i fenomeni coinvolgeranno di conseguenza l’area prealpina, quindi anche città come Como, Varese e Lecco, il milanese, il bergamasco ed il bresciano, dove non si escludono locali nubifragi. Tra la tarda notte e le prime ore del mattino di domenica, i fenomeni si trasferiranno tra l’alto Veneto ed il Trentino-Alto Adige, per poi riassorbirsi definitivamente nel corso del mattino.

CONTINUA A LEGGERE