Meteo – Italia divisa tra caldo fuori stagione al sud e qualche pioggia al nord, i dettagli

Meteo Italia, la situazione sinottica

Buona domenica e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul comparto Euro-Atlantico caratterizzata dalla presenza di una vasta saccatura distesa dalle alte latitudini oceaniche sin verso le coste del Marocco, al cui interno agisce una profonda depressione, pari a 988 hPa, attualmente posizionata ad ovest del Golfo di Biscaglia. Il movimento ciclonico di tale depressione pilota masse d’aria molto calde dall’entroterra sahariano verso il bacino del Mediterraneo, alimentando un promontorio anticiclonico disteso sin verso i Balcani meridionali, Penisola Ellenica e Turchia. In tale contesto sinottico l’Italia si ritrova letteralmente divisa in due: le regioni settentrionali saranno interessate da umide ed instabili correnti in risalita sul ramo ascendente della saccatura atlantica, mentre il centro-sud ed Isole Maggiori beneficeranno dall’alta pressione con caldo fuori stagione.

Qualche pioggia tra oggi e domani su parte del nord

Le umide correnti sud-occidentali, in risalita sul ramo ascendente della saccatura atlantica, penalizzano in particolare le regioni settentrionali italiane. Nel corso della giornata odierna si osserverà il transito di nubi a tratti compatte su gran parte del nord Italia, ma con poche piogge e per lo più relegate ai settori alpini e prealpini occidentali e tra Liguria, Piemonte orientale ed ovest Lombardia. Inizio settimana con momentaneo peggioramento al nord per il passaggio di un blando cavo d’onda. Piogge intense e locali temporali sono attesi al mattino tra Valle d’Aosta, alto Piemonte e nord della Lombardia; qualche pioggia è attesa anche su Friuli e Liguria. Dal pomeriggio i fenomeni tenderanno ad estendersi a tutti i settori alpini e prealpini, nonché al Triveneto e Lombardia centro-settentrionale con tendenza a forti piogge e temporali dalla sera. Rischio locali nubifragi. Piogge ancora sulla Liguria, specie tra Savona e Genova. Tempo asciutto sulla Pianura Padana centro-orientale, ma con nubi a tratti compatte.

Caldo anomalo al centro-sud, fino a +30°C sulle due Isole Maggiori

Prosegue il periodo con caldo anomalo sul centro-sud Italia a causa della persistenza dell’anticiclone nord Africano. Al centro-sud ed Isole tra oggi e la prossima settimana si potranno toccare ancora i +25°C, ma con picchi fino a +32°C sulle zone interne della Sardegna e di +30°C su quelle di Sicilia, Basilicata, Puglia e Calabria tirrenica. Caldo anche di notte con valori minimi localmente attorno ai +20°C, ovvero da notti tropicali.

Tendenza meteo fino al termine di ottobre

Ottobre terminerà senza particolari colpi di scena sull’Italia. Secondo i principali centri di calcolo, infatti, l’anticiclone nord africano si manterrà ben saldo sul Mediterraneo meridionale anche nel corso dei prossimi giorni, subendo un ulteriore rinforzo da metà della prossima settimana. Le piovose perturbazioni oceaniche in tal modo scivoleranno sul centro-nord Europa, prolungando la fase di deficit idrico su molte regioni, specie del centro Italia. L’alta pressione sarà alimentata da correnti molto calde per il periodo, prolungando la fase di caldo anomalo con valori massimi attesi localmente sin verso i +30°C su parte del sud Italia.

