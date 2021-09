METEO – ITALIA divisa tra rischio NUBIFRAGI e CALDO estivo nelle prossime ore; i dettagli

Meteo Italia, la situazione

Meteo Italia – Buon weekend e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! La situazione sinottica sul comparto Euro-Atlantico vede l’Anticiclone delle Azzorre ben saldo a largo dell’Oceano Atlantico, mentre un’area di bassa pressione va isolandosi a largo del Portogallo. Alta pressione al suolo su gran parte dell’Europa centro-meridionale, con massimi barici fino a 1025 hPa sul comparto centrale, mentre un blando cavo d’onda transita sul Mediterraneo meridionale. L’Italia si ritroverà quindi divisa in due: tempo mediamente stabile e caldo al nord, rischio nubifragi al sud. Vediamo tutti i dettagli.

Temporali e rischio nubifragi su parte del sud

Meteo – Il passaggio dell’ansa ciclonica sul Mediterraneo centro-meridionale ha favorito la genesi di un minimo di pressione al suolo sul basso Tirreno. La giornata odierna vedrà condizioni di spiccato maltempo in particolare tra Calabria e Sicilia, dove sono attesi nelle prossime ore forti temporali. Non si esclude la possibilità per fenomeni molto intensi, a carattere di nubifragio, sui settori ionici cella Calabria, con cumulate giornaliere localmente superiori ai 100 mm. Nubi irregolari persisteranno sul resto del sud Italia, con possibili acquazzoni e temporali anche tra Basilicata e zone interne tra Campania e Puglia. Meteo che diverrà instabile nel corso del pomeriggio anche sulle zone interne del Lazio, Appennino centrale, Sardegna meridionale ed Alpi anche in questo caso con possibili acquazzoni o temporali, anche se meno intensi e più localizzati.

Caldo estivo al nord e centrali tirreniche

Non solo maltempo, ma nelle prossime ore sull’Italia si respirerà anche un’aria dal sapore estivo. L’alta pressione sulle regioni settentrionali, confinerà infatti i fenomeni pomeridiani per lo più ai settori montuosi. Sui settori di pianura, dopo gli addensamenti del primo mattino, seguiranno ampie schiarite con temperature in deciso aumento fino a raggiungere nel pomeriggio i +30/+31°C. Caldo estivo anche sui settori interni delle regioni centrali tirreniche, dove le colonnine di mercurio potranno localmente toccare i +32°C, per un weekend di settembre dal sapore estivo. Ma che tempo ci attende nei prossimi giorni? Vediamolo nella prossima pagina.

