Meteo Italia: domenica con instabilità e temporali molto intensi su diverse regioni. Scopri i dettagli nell’editoriale

La situazione meteo attuale in Italia vede il transito di una saccatura di aria fresca e instabile dall'Europa settentrionale che sta portando in queste ore maltempo localmente molto intenso sulle nostre regioni. Da una parte risulta ancora attiva la circolazione depressionaria sulle regioni meridionali che determina la formazione di rovesci e temporali marittimi sui settori costieri di Sicilia e Calabria, dall'altra invece il fronte freddo che porta un generale calo delle temperature al Nord Italia e forti precipitazioni tra Umbria, Marche, Emilia-Romagna, Triveneto in trasferimento nel corso delle prossime ore anche su Lazio orientale, Abruzzo, Molise, Puglia e Campania. Clima in genere più stabile solo sulla Sardegna e sul versante tirrenico delle regioni centrali, che assisteranno a fenomeni più radi e a carattere di rovescio.