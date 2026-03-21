Meteo – Weekend con locale instabilità per una fresca circolazione sull’Italia; i dettagli

Situazione sinottica

Situazione sinottica caratterizzata da un campo d’alta pressione disteso dall’Oceano Atlantico sino alla Russia, passando per Regno Unito e Mar del Nord. In tal modo una circolazione più fresca scorre sul suo bordo meridionale, raggiungendo il Mediterraneo centro-orientale, mentre una ciclogenesi pari a 995 hPa è in azione a ridosso delle Canarie. Sull’Italia il campo barico è compreso tra i 1010 hPa dei settori ionici ai 1015 hPa dell’arco alpino con meteo localmente incerto.

Sabato con qualche disturbo diurno su Alpi ed Appennino

Correnti fresche orientali determinano qualche episodio d’instabilità sull’Italia. Giornata di sabato che inizierà con una mattinata asciutta su tutta l’Italia, ma con nubi al nord, Toscana, settori adriatici, Basilicata e Calabria tirrenica. Nel corso del pomeriggio alternanza di nubi ad addensamenti su gran parte del Paese con possibili fenomeni su Alpi ed Appennino, nevosi mediamene dai 1200-1400 metri. Qualche acquazzone non è escluso sui rilievi della Sicilia. Tendenza al riassorbimento dei fenomeni in serata, fatta eccezione per le Alpi occidentali dove insisteranno e tenderanno ad estendersi nottetempo anche ai settori pianura del Piemonte e Liguria.

Domenica tempo incerto al Nordovest e settori montuosi

Lieve circolazione ciclonica tra Francia orientale e Nordovest Italia determinerà un’avvio di domenica incerto su Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria con molte nubi e precipitazioni diffuse, nevose sin verso i 600-800 metri. Nel corso del pomeriggio instabilità in formazione sui rilievi del centro-sud e Sicilia con possibili nevicate sui settori Peninsulari attorno ai 1200-1300 metri. Asciutto sul resto del Paese, con alternanza di schiarite ad addensamenti. Generale miglioramento serale.

Avvio di settimana con instabilità al centro-sud e Sicilia

Avvio della prossima settimana con pressione in aumento sul centro Europa, favorirà condizioni meteo più stabili sul nord Italia, mentre una residua circolazione nord-orientale rinnoverà disturbi a prevalente ciclo diurno al centro-sud e Sicilia. Temperature vicine alle medie del periodo o di qualche grado inferiori specie al sud.

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