Meteo Italia – due distinte fasi di maltempo da qui alla prossima settimana, possibile anticiclone a seguire

Ultima decade di novembre tra maltempo e anticiclone, ecco perché

Ci apprestiamo ad entrare nell’ultima decade del mese di novembre, ultima parte anche dell’autunno visto che dal 1 dicembre inizierà ufficialmente l’inverno. Vasta saccatura depressionaria che raggiunge il Mediterraneo occidentale portando un intenso peggioramento meteo in Italia. Non sarà il solo perché anche nel corso della prossima settimana un nuovo impulso perturbato dovrebbe rinnovare condizioni meteo spiccatamente autunnali. Solo a seguire potrebbe configurarsi una pausa asciutta con l’alta pressione.

Piogge, temporali e neve in montagna nelle prossime ore; temperature in calo

Giornata odierna che vederà condizioni meteo instabili soprattutto su Emilia Romagna e regioni del Centro-Sud. In queste prime ore del giorno piogge e acquazzoni sparsi interessano la Sardegna, le regioni centrali e la Campania. Aria più fredda in ingresso nella notte su Domenica con quota neve in calo sia sull’Appennino settentrionale che su quello centrale, fiocchi fin verso i 1200-1600 metri. Altro intenso maltempo durante la prossima settimana.

Autunno alla riscossa con un profondo vortice depressionario per la prossima settimana

Ultimi aggiornamenti dei modelli che confermano ancora un altro peggioramento meteo nel corso della prossima settimana. Il modello GFS, ma anche l’europeo ECMWF non è troppo distante, propone un profondo vortice depressionario sul Mediterraneo centrale il quale dispenserebbe maltempo in Italia con neve abbondante sulle montagne. Con l’avvicinarsi dell’ultimo weekend di dicembre sia il modello GFS che ECMWF propendono invece per l’arrivo di un promontorio anticiclonico con pausa asciutta per l’Italia.

Meteo Dicembre, primo mese dell’inverno piovoso secondo i modelli stagionali

Inverno 2022-2023 che inizierà ufficialmente il primo dicembre, come sempre ribadiamo che non è possibile fare una previsione meteo in senso stretto ma solo una tendenza probabilistica. Il primo mese dell’inverno potrebbe effettivamente vedere un cambio di passo sotto il profilo meteo. Le anomalie positive di geopotenziale potremmo ritrovarle sbilanciate più a nord mentre quelle negative sulla Penisola Iberica. Dicembre potrebbe dunque vedere un aumento della piovosità al Nord e su parte del Centro Italia ma anche temperature al di sopra delle medie.

