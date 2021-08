METEO ITALIA – ESTATE ai titoli di CODA: imminente SETTIMANA perturbata con MALTEMPO diffuso

Condizioni meteo in Italia

Salve a tutti e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano! La stagione estiva inizia a vacillare nel cuore della terza decade del mese, a causa di una saccatura di origine atlantica che sta permettendo la ritirata progressiva dell’alta pressione. Nei prossimi giorni l’influenza del flusso atlantico si farà sempre più sentire con temporali pomeridiani che coinvolgeranno anche le regioni centrali. Osservando l’ultima immagine satellitare si denota la presenza dei primi rovesci sulle regioni del nord-est con fenomeni localmente intensi a ridosso dell’Emilia Romagna, sui settori meridionali della Lombardia, Veneto e Friuli. Maggiore assenza di nuvolosità sulle regioni del centro-sud dove non mancherà il maltempo nei prossimi giorni!

Piogge e temporali in arrivo già da oggi

Meteo oggi – Sembra dunque profilarsi la prima vera crisi della stagione estiva con maltempo e instabilità che saranno protagonisti della settimana in corso: già nella giornata odierna non mancheranno piogge su tutto il settentrione, dove la colonna di mercurio non riuscirà a superare i 29°C; specie sulle regioni del nord-est le temperature massime saranno decisamente sottomedia, con punte tra 25 e 27°C. Attesi temporali localmente intensi sull’Emilia Romagna nel pomeriggio, Umbria, Toscana e appennino tra Abruzzo e Lazio. Tempo decisamente più stabile invece sui settori costieri e sulle regioni del meridione, dove si farà ancora sentire l’influenza dell’anticiclone. Come anticipato il maltempo si estenderà alle regioni centro-meridionali da domani, con temporali diffusi.

Flusso instabile più invadente e temporali previsti anche sulle regioni centrali

Meteo medio termine – La situazione sinottica dalla giornata di domani vedrà un possente anticiclone azzorriano posizionato sulla Gran Bretagna con massimi previsti fino a 1030 hPa al suolo. Questa posizione anomala favorirà l’afflusso di correnti retrograde dalla Scandinavia più insistenti sull’Italia. L’abbassamento dei geopotenziali, favorirà la formazione di insidiosi temporali anche sulle regioni del centro-sud dove è previsto anche un calo delle temperature generalizzato. Situazione in divenire, con la seconda parte della settimana che vedrà un vero e proprio trasferimento del maltempo sui settori centro-orientali europei.

