METEO ITALIA – Feste di NATALE con PIOGGE, TEMPORALI e poca NEVE, ma per CAPODANNO è in arrivo l’ANTICICLONE

Serie di perturbazioni atlantiche in arrivo, ma un super anticiclone potrebbe arrivare a seguire

Buongiorno e buon Natale a tutti da parte del Centro Meteo Italiano. L’alta pressione che fino alla giornata di giovedì ha portato tempo stabile in Italia è stata spazzata via dall’arrivo di una saccatura depressionaria atlantica che sta entrando sul Mediterraneo. Già nella giornata di ieri sono arrivate delle piogge sulle regioni tirreniche, mentre in questo weekend di Natale il maltempo si farà più intenso e diffuso. Una nuova perturbazione atlantica dovrebbe arrivare anche nella prima parte della prossima settimana, ma per l’inizio del nuovo anno viene confermato un netto cambio di circolazione con l’arrivo dell’alta pressione.

Maltempo intenso tra Natale e Santo Stefano ma con temperature in aumento

Nel corso di questo weekend di Natale la perturbazione atlantica porterà un forte peggioramento delle condizioni meteo sulla Penisola Italiana. Nella giornata odierna il maltempo interesserà soprattutto le regioni tirreniche centro-settentrionali, l’Umbria, l’Emilia Romagna e i settori meridionali di Veneto e Friuli. Su Liguria, Umbria, Lazio e Toscana i fenomeni potranno risultare molto intensi, anche a carattere di rovescio e temporale. Nella giornata di domani il maltempo interesserà gran parte dell’Italia, con fenomeni più intensi ancora sulle regioni tirreniche e la Sardegna, mentre il tempo risulterà più asciutto al Nord-Ovest. Temperature in aumento ovunque, le quali si porteranno di qualche grado sopra la media del periodo e neve solo in montagna a quote medio-alte.

Nuova perturbazione atlantica in arrivo all’inizio della prossima settimana

A partire dalla serata di domenica e nella prima parte della giornata di lunedì, con la perturbazione che si allontana verso levante, avremo una pausa dei fenomeni precipitativi, salvo residue piogge al Sud. Ma i modelli confermano l’arrivo di una nuova perturbazione atlantica che porterà nuovamente maltempo tra il pomeriggio di lunedì e la giornata di martedì. Piogge e temporali inizieranno a partire dai settori occidentali, per poi estendersi su gran parte dell’Italia nel corso delle ore. Maltempo più intenso che colpirà ancora le regioni tirreniche, con un minimo di pressione al suolo in transito sul Tirreno. Nella giornata di mercoledì qualche fenomeno ancora al Sud mentre migliora sulle regioni centro-settentrionali. Vediamo di seguito la tendenza per i giorni di Capodanno e San Silvestro.

