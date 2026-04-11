Meteo – Weekend ancora mediamente stabile e mite, ma con nubi in graduale aumento

Situazione sinottica

Situazione sinottica caratterizzata da un’alta pressione delle Azzorre defilata sul vicino Atlantico, mentre una lacuna barica tende ad isolarsi sul Marocco, favorendo la risalita di un promontorio di matrice subtropicale sul Mediterraneo centro-occidentale. Flusso umido perturbato principale, al cui interno agisce una profonda ciclogenesi pari a 965 hPa ad ovest dell’Irlanda, transita ondulato alle medie-alte latitudini europee.

Alta pressione sul Mediterraneo centrale, sarà un sabato con meteo stabile

Alta pressione ben salda sul Mediterraneo centrale determina un avvio di weekend stabile sull’Italia. Giornata di sabato che inizierà con una mattinata stabile e soleggiata su gran parte del Paese, salvo nubi basse e foschie sulle pianure di Piemonte, Lombardia nord-occidentale, Emilia-Romagna e settori costieri di Liguria, Toscana, Lazio e Sardegna orientale. Nel corso del pomeriggio insiste il bel tempo da nord a sud, fatta eccezione per innocui addensamenti al Nordovest e Sardegna. Dalla sera velature in progressivo aumento ed estensione da ovest.

Domenica nubi in aumento sull’Italia, ma con tempo asciutto

Alta pressione in graduale indebolimento ad ovest per l’avvicinamento della lacuna barica presente sul Marocco. Attesa una giornata di domenica nel complesso stabile, ma con nubi medio-alta in progressivo aumento a partire dai settori occidentali italiani ed in estensione a tutta la Penisola entro la sera. Nubi basse in addossamento alla Pianura Padana, coste adriatiche e ioniche.

Temperature in deciso rialzo con massime anche di oltre +25°C

Weekend atteso con ulteriore aumento delle temperature tra oggi e domani con valori massimi che diffusamente supereranno i +20°C con punte nella giornata odierna di +26/+28°C sulla Sardegna, mentre domenica attesi valori sino a +24/+26°C su Toscana, Lazio, Campania, Calabria tirrenica e Sicilia.

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