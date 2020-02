METEO ITALIA – FIAMMATA AFRICANA in arrivo sullo stivale, con temperature anche oltre i +20°C, i dettagli

Fugace ondata di maltempo in Italia

Nelle ultime ore un’ondata di maltempo ha interessato alcune zone d’Italia, in particolare delle regioni centrali. Instabilità che si sta spostando nel corso della serata odierna su alcune regioni meridionali, come il Molise e la Puglia con la possibilità anche di qualche locale temporale. Questa parentesi instabile tuttavia sarà piuttosto rapida sulla nostra Penisola: il fronte freddo che la causa, abbandonerà il nostro Paese già a partire dalle prime ore di domani giovedì 20 febbraio.

Weekend in compagnia dell’Anticiclone africano

Da quanto scritto in precedenza emerge che il prossimo fine settimana sarà caratterizzato dall’arrivo di un nuovo promontorio anticiclonico. Nulla di nuovo, qualcuno direbbe, visto l’inverno che sta trascorrendo non solo sull’Italia, ma sull’intera Europa. In realtà qualcosa di nuovo c’è ed è la matrice dell’aria: la cupola anticiclonica verrà infatti alimentata da correnti provenienti da aree sub-tropicali, con una componente oceanica nettamente minoritaria, soprattutto rispetto alle altre volte. Ciò determinerà un innalzamento sensibile delle temperature che sarà progressivo per tutto il corso del weekend con temperature fino a +20°C e in alcuni casi anche localmente oltre.

Non è finita qui, il culmine dell’ondata di caldo si raggiungerà per inizio settimana

Il culmine dell’ondata di calore si raggiungerà solamente però nel prossimo inizio settimana, precisamente in concomitanza della giornata di lunedì 24 febbraio, con un costante aumento delle temperature soprattutto dei valori massimi. Le condizioni meteo in Italia continueranno ad essere particolarmente stabili dunque e le temperature raggiungeranno diffusamente i +20°C con picchi localmente anche oltre tale soglia, con clima tutt’altro che invernale.