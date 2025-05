Meteo Italia – Fine settimana con temperature in aumento ma attenzione a piogge e temporali pomeridiani

Instabilità protagonista nel weekend: ecco la situazione

Salve e buon fine settimana cari amici del Centro Meteo Italiano! Nel corso della giornata di ieri il tempo è tornato a peggiorare nel coros delle ore pomeridiane con piogge e temporali che si sono sviluppati lungo i rilievi alpini e appenninici. La causa è da ricercare nell’afflusso di correnti umide e fresche di origine atlantica che continuano a interferire con il tentativo di rimonta dell’anticiclone africano sul bacino del Mediterraneo.

Previsioni meteo per oggi 10 maggio

Al Nord: Al mattino molta nuvolosità bassa su tutte le regioni con possibili piovaschi isolati specie al Nord-Ovest. Al pomeriggio acquazzoni in sviluppo lungo l’arco alpino ed in Appennino con sconfinamenti sulle pianure adiacenti, soleggiato sulla Pianura Padana. Tra la serata e la nottetempo in miglioramento salvo fenomeni residui sulle Alpi. Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sul versante adriatico. Al pomeriggio acquazzoni e locali temporali in sviluppo nelle zone interne. In serata e nottata tempo in miglioramento con ampie schiarite e velature in transito, salvo residui fenomeni in Abruzzo. Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo lungo l’Appennino e settori interni delle Isole Maggiori ed in movimento sulle pianure adiacenti. In serata tempo in miglioramento con ampie schiarite e qualche velatura in transito. Nuvolosità in aumento nella notte su Sardegna e Sicilia.

Weekend con temporali pomeridiani, soprattutto sulle zone interne

Nel fine settimana del 10-11 maggio il maltempo sarà ancora una volta protagonista nelle ore pomeridiane. I temporali si svilupperanno principalmente nelle aree interne del Centro-Nord e lungo l’Appennino, ma non si escludono sconfinamenti anche verso le pianure e le coste. I fenomeni, a carattere sparso, tenderanno poi ad attenuarsi in serata. Le temperature si manterranno stabili o in lieve aumento, ma senza particolari scarti dalla media del periodo.

