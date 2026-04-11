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Meteo Milano – Stabilità nel weekend, ma con qualche nube, poi torna la pioggia

di Davide Gallicchio

Meteo Milano - Stabilità nel weekend, ma con qualche nube, poi torna la pioggia

Meteo Milano – Stabilità nel weekend, ma con qualche nube, poi torna la pioggia
Previsioni meteo Milano

Meteo Milano, la situazione

Buon weekend cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata dalla presenza di un campo altopressorio, responsabile di condizioni meteo ancora stabili e miti. Avvio di settimana che vedrà l’arrivo di una depressione con ritorno delle piogge. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano

Meteo Milano sabato 11 aprile

Weekend al via con una giornata di sabato caratterizzata da una mattinata stabile su tutta la Lombardia con sole prevalente su Milano. Situazione meteorologica che non subirà significative variazioni anche nel corso del pomeriggio e delle ore serali con cieli sereni o poco nuvolosi. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature in deciso aumento e comprese tra +11/+12°C di minima ed i +21/+22°C di massima.

Meteo Milano domani

Weekend che proseguirà con una giornata di domenica caratterizzata da una mattinata stabile su tutta la Lombardia, seppur con nubi di passaggio sulla città di Milano. Situazione meteorologica che non subirà significative variazioni anche nel corso del pomeriggio e delle ore serali con stabilità su Milano, salvo innocui addensamenti medio-alti in transito. Deboli piogge in arrivo nottetempo.Temperature con lievi variazioni e comprese tra +12/+13°C di minima ed i +20/+21°C di massima.

Alta pressione cede ad inizio settimana, torna qualche pioggia

Lacuna barica in arrivo dal Marocco determinerà un calo della pressione con meteo in peggioramento. Atteso un avvio di settimana con molte nubi di passaggio e qualche pioggia sulla Lombardia sino alla giornata di mercoledì con temperature in lieve calo.

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Davide Gallicchio

Laureato in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, attualmente sto perfezionando la mia preparazione attraverso il corso di laurea magistrale in Atmospheric Science and Technology. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi anche della sezione redazionale meteo e comunicati per emittenti radiofoniche.

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