METEO ITALIA – Fronte freddo, MALTEMPO SEVERO e NEVE in arrivo: paese sotto scacco

PREVISIONI METEO – Affondo meridiano alle porte, tornano NEVE e MALTEMPO sull’ITALIA. Scopriamo tutti i dettagli all’interno dell’editoriale

METEO – Buongiorno e bentrovati amici del Centro Meteo Italiano. I primi giorni del mese di marzo, così come probabilmente sarà per quasi tutta la prima decade, sono stati caratterizzati da condizioni meteorologiche fortemente instabili. Il maltempo diffuso ha raggiunto quasi tutte le regioni italiane con la neve che ha fatto visita alle quote di bassa collina sui settori alpini e prealpini, così come piogge molto forti hanno interessato la Liguria tra lunedì scorso e la giornata di ieri. La primavera meteorologica è partita quindi in sordina, anche se in linea con le attese che una stagione così dinamica potrebbe fornire. Anche nei giorni a seguire assisteremo ad un nuovo affondo, così come oggi è atteso il transito di un fronte freddo. Vediamo però nel dettaglio quello che ci attende tra oggi e domani.

Meteo oggi 4 marzo, fronte freddo in arrivo sull’Italia: le ultimissime

Nella giornata odierna, come anche anticipato nei precedenti editoriali, assisteremo ad un generale peggioramento su quasi tutte le regioni adriatiche per l’arrivo di un fronte freddo da est. Pioggia, locali acquazzoni e neve sui rilievi appenninici più esposti. Su Romagna e Marche fiocchi fin verso i 700-1000 metri, mentre sull’Appennino centro-meridionale non al di sotto dei 1000 metri. Tempo sensibilmente instabile anche sulla Sicilia, dove sono attese piogge diffuse e localmente di forte intensità. Miglioramento a seguire con clima più asciutto nel corso della nottata.

Meteo domani 5 marzo, nuova perturbazione in arrivo: affondo meridiano piomba sull’Italia

La giornata di giovedì sancirà un nuovo e importante affondo da Nord sulla nostra Penisola, con il ritorno del maltempo diffuso e della neve lungo l’arco alpino oltre i 600-800 metri. Si tratta di un nuovo fronte perturbato che porterà anche piogge intense sulla Liguria e su gran parte delle regioni tirreniche, così come avvenuto nel precedente peggioramento.