METEO ITALIA – GOCCIA FREDDA in lento allontanamento, con MALTEMPO residuo sulle regioni meridionali, ecco cosa ci aspetta nei prossimi giorni

Tempo asciutto oggi al centro-nord

Dopo i rovesci residui della nottata odierna, nel resto della giornata si è verificato un miglioramento delle condizioni meteo per quanto riguarda le regioni centro-settentrionali in un contesto comunque di cieli parzialmente o molto nuvolosi. Questo grazie all’allontanamento rapido verso meridione della goccia fredda responsabile, come vedremo nel prossimo paragrafo, del maltempo odierno su alcune delle regioni meridionali.

Maltempo al sud tirrenico

In contrapposizione con quanto avveniva al centro-nord, in alcune regioni meridionali e in particolare quelle di sponda tirrenica, le condizioni meteo sono invece peggiorate con un’ondata di maltempo che ha coinvolto la Campania, la Calabria e la Sicilia. E’ proprio quest’ultima ad aver avuto la peggio nella giornata odierna, con le forti piogge e temporali che hanno causato vari allagamenti e persino un disperso. Va invece molto meglio nel resto del meridione, soprattutto di sponda adriatica, dove il sole è riuscito ad essere anche oggi protagonista di gran parte della giornata.

Domani ancora maltempo al sud, ulteriore miglioramento al centro-nord con qualche nebbia

Nella giornata di domani sabato 26 ottobre migliorerà sulla Campania in un contesto comunque di cieli poco o parzialmente nuvolosi, mentre prosegue l’ondata di maltempo che colpirà principalmente i settori jonici della Calabria e della Sicilia. E’ ancora una volta la Sicilia quella che, almeno in previsione, dovrebbe essere maggiormente colpita dall’instabilità di domani, con forti piogge anche localmente a carattere di nubifragio. Meglio al centro-nord con rasserenamenti vari e qualche nebbia mattutina in rapido dissolvimento sulla Pianura Padana e nelle valli.