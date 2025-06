Meteo – Temporali infestano ancora alcune zone del Paese: scatta l’allerta della Protezione Civile, ecco dove

Tempo verso un miglioramento

Le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico evidenziano condizioni meteo in netto miglioramento, dopo che i temporali si sono generati nelle aree più interne del Paese nel corso di questo pomeriggio, in maniera localmente anche intensa e a carattere di nubifragio, specie in Sicilia. La serata odierna apparirà nettamente più stabile in tutta Italia, con cieli perlopiù sereni o da poco a parzialmente nuvolosi e con temperature che in questo contesto non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, risultando al più in lieve aumento in alcuni casi.

Maltempo ancora insistente per domani

Nella giornata di domani sabato 21 giugno l’Alta pressione proverà nuovamente a spingere sul Mediterraneo centro-occidentale, ma senza riuscire ancora ad impedire l’infiltrazione di correnti più fresche e instabili di matrice atlantica. Perciò, nel corso del pomeriggio, è atteso un nuovo peggioramento lungo la dorsale appenninica, settore alpino e immediate adiacenze, con fenomeni localmente anche intensi, ma comunque in esaurimento entro sera. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati quest’oggi, risultando al più in lieve aumento in alcune aree.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per oggi (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale specie nella seconda parte della giornata, su Piemonte, Valle d’Aosta, settori alpini, prealpini e occidentali della Lombardia, Emilia occidentale, Liguria e Toscana settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati su Piemonte centro-meridionale, settori di entroterra e del Ponente della Liguria, Lombardia occidentale e settori più occidentali dell’Emilia, da deboli a puntualmente moderati sulle restanti zone; isolate, a carattere di rovescio o temporale a prevalente evoluzione pomeridiana, sui settori alpini del Triveneto, sui settori appenninici di Lazio, Abruzzo e Molise, sulle zone interne della Campania settentrionale e meridionale, sui rilievi e settori tirrenici della Calabria e sulle zone interne della Sardegna centrale e della Sicilia orientale, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime da elevate a localmente molto elevate su Toscana, Umbria Lazio e Sardegna. Venti: nessun fenomeno significativo. Mari: nessun fenomeno significativo.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Sabato 21 giugno 2025:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Bassa collina piacentino-parmense, Pianura piacentino-parmense

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura occidentale, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano

Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Belbo e Bormida, Scrivia, Pianura settentrionale

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano.

