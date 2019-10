METEO ITALIA – IMPULSO POLARE in arrivo sul nostro Paese, CAMBIA TUTTO! Prima NEVE stagionale in arrivo, ecco dove

Maltempo sui settori centrali tirrenici oggi, meglio al sud e al nord

Il maltempo quest’oggi si è spostato al centro Italia, dopo aver interessato nei giorni scorsi anche i settori settentrionali del Paese. L’instabilità che si presenta sul nostro Paese colpisce a macchia di leopardo varie aree centrali italiane, soprattutto di sponda tirrenica con violenti temporali che nella giornata odierna hanno interessato localmente le coste orientali della Sardegna. Va decisamente meglio al nord e al sud dove comunque non è mancato qualche rovescio sui settori costieri tirrenici, soprattutto della Calabria e della Sicilia.

Domani ancora maltempo in Italia

Per quanto riguarda la giornata di domani venerdì 1° novembre, in concomitanza della festa di Ognissanti, è previsto ancora del maltempo sul nostro Paese, grazie all’affluire di correnti più instabili di origine atlantica dai quadranti settentrionali. L’instabilità nella giornata di domani colpirà i settori tirrenici centro-meridionali, eccezion fatta per la Toscana, ma anche la maggior parte del sud a partire dalla serata con rovesci di moderata intensità prevalente e solo a tratti intensi. Gli accumuli finali risulteranno comunque generalmente deboli.

Impulso polare in arrivo nel weekend, torna la neve in Italia

E’ da un po’ di tempo che non si sente parlare di neve in Italia, neanche sui rilievi alpini. Eppure nonostante ormai ci troviamo nel pieno della stagione autunnale, dovrebbe essere quasi prassi la neve, almeno per quelle zone. La situazione potrebbe cambiare drasticamente in tal senso a partire da questo fine settimana, quando è previsto un impulso polare investire il nostro Paese. Più precisamente, una saccatura in distacco dalle coste del Labrador e dall’Isola di Terranova attraverserà l’Oceano per poi colpire la Francia e i Paesi del Mediterraneo, con forti piogge ma anche il ritorno della neve a quote medie.