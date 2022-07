METEO ITALIA – in arrivo TEMPORALI anche di forte intensità su alcune regioni, migliora nel weekend

Situazione sinottica in Europa ed evoluzione per le prossime ore

Ultimo Venerdì del mese che si apre con un flusso perturbato in discesa sull’Europa centrale e che lambirà anche il Mediterraneo. Questo porterà tra oggi e domani condizioni meteo localmente instabili in Italia con piogge, acquazzoni e temporali anche intensi. Anticiclone delle Azzorre che per adesso rimane confinato sull’Atlantico con massimi intorno a 1025 hPa sulle omonime Isole. Aria calda africana pronta invece a risalire verso nord ma non prima della prossima settimana.

Saccatura in transito porta temporali, localmente anche con grandine

In queste prime ore del giorno locali piogge si segnalano sulla Lombardia. Nuvolosità irregolare sul resto del Nord ma con tempo asciutto. Ampie schiarite invece al Centro-Sud. Peggioramento meteo nel pomeriggio con temporali in formazione soprattutto sulle Alpi ma in movimento anche verso i settori di pianura specie su Piemonte e Lombardia. Entro la serata fenomeni in spostamento un po’ su tutta la Pianura Padana con maltempo anche su Emilia Romagna, Veneto e Friuli ove non si escludono precipitazioni a carattere di nubifragio e anche grandine.

Tempo in miglioramento nel weekend, caldo non eccessivo e residui temporali

Condizioni meteo in miglioramento nell’ultimo weekend di luglio in Italia. La saccatura depressionaria tenderà infatti a spostarsi verso l’Europa orientale mentre l’anticiclone afro-azzorriano inizierà la sua rimonta da ovest. Correnti nord-occidentali interesseranno la nostra Penisola tra Sabato e Domenica con ultimi fenomeni all’inizio del weekend e solo qualche temporale pomeridiano sparso per Domenica. Condizioni meteo asciutte ma anche caldo non eccessivo con temperature prossime alle medie del periodo.

Prima settimana di agosto con caldo africano in risalita verso l’Italia

Inizio agosto con un vasto anticiclone in espansione verso Europa e Mediterraneo. Flusso perturbato in scorrimento alle alte latitudini con un profondo minimo di bassa pressione poco a nord delle Isole Britanniche. Condizioni meteo per lo più stabili all’inizio di agosto in Italia ma con clima non eccessivamente caldo. Nella seconda parte della settimana però le cose potrebbero cambiare e l’avanzata dell’aria africana interesserà anche la nostra Penisola portando un netto aumento delle temperature.

