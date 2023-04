Meteo – Italia in balia di un vortice instabile, acquazzoni e temporali in accentuazione; la situazione

Meteo Italia, la situazione sinottica

Buona domenica e ben ritrovati a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica caratterizzata dalla presenza di una vasta circolazione ciclonica a carattere freddo tra il comparto balcanico ed il Mediterraneo centrale. In tale contesto sull’Italia si è andata “scavando” una bassa pressione che dalle coste del Lazio è traslata nelle ultime ore sul basso Tirreno, dove attualmente mostra un valore minimo barico pari a 1003 hPa. La bassa pressione è supportata in quota da una goccia fredda, responsabile di condizioni meteo instabili su molte regioni d’Italia.

Meteo in atto: acquazzoni e temporali specie al sud

L’ultimo scatto satellitare mostra un’Italia divisa in due: ampie schiarite al nord, nubi al sud. In particolare cieli sereni o poco nuvolosi sono presenti su tutto il nord Italia, salvo addensamenti sulle Alpi, Toscana settentrionale e Sardegna. Nubi sparse ed a tratti compatte al sud, Sicilia e medio Adriatico, mentre cieli variabili si osservano tra Lazio ed Umbria. Dal radar è possibile invece individuare i nuclei precipitativi, attualmente localizzati in particolare su Puglia, Basilicata, Calabria settentrionale, Campania, Sicilia orientale e Marche. I fenomeni più intensi, con elevate riflettività, si osservano sulla Puglia centro-meridionale dove sono presenti anche vivaci fulminazioni. Non si escludono grandinate in prossimità dei fenomeni convettivi più intensi.

Acquazzoni e temporali in accentuazione nelle prossime ore, rischio nubifragi

Meteo che vedrà un’accentuazione dell’instabilità nelle prossime ore, specie al centro-sud. L’aria fredda in quota, la radiazione solare e la circolazione ciclonica accentueranno lo sviluppo di nubi convettive nelle prossime ore con acquazzoni e temporali sparsi su gran parte delle regioni meridionali. I fenomeni risulteranno localmente intensi, specie su Puglia, Campania centro-meridionale, Molise e nord Calabria; non si escludono nubifragi lampo e grandinate. Tempo instabile con acquazzoni sparsi e locali temporali che da Marche ed Abruzzo tenderanno ad estendersi verso l’Umbria ed il medio-basso Lazio. Acquazzoni più localizzati sono attesi anche su Sicilia, Sardegna sudorientale e prealpi centro-orientali. Maltempo atteso nelle prossime ore, la Protezione Civile ha emanato l’allerta meteo; nella prossima pagina saranno consultabili le aree a rischio fenomeni intensi.

CONTINUA A LEGGERE​

Allerta gialla per la giornata odierna

Sulla base delle condizioni meteo previste per le prossime 24 ore, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per oggi: Per la giornata di oggi, domenica 16 aprile 2023:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell’Aterno, Bacino Basso del Sangro

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Ofanto, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Marche: Marc-6, Marc-5, Marc-4, Marc-3

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Umbria: Nera – Corno.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Meteo – Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.