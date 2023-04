Meteo Italia – Vortice instabile rinnova acquazzoni, temporali e neve in montagna; i dettagli

Meteo Italia, la situazione sinottica su scala euro-atlantica

Buona domenica e ben ritrovati a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica caratterizzata dalla presenza di una vasta circolazione ciclonica a carattere freddo tra il comparto balcanico ed il Mediterraneo centrale, incastonata tra due aree altopressorie: la prima distesa dal vicino Atlantico al Regno Unito, mentre una seconda sulla Russia con valori al suolo fino a 1035 hPa. Meteo instabile e fresco sull’Italia, dove nella giornata odierna agirà ancora un vortice di bassa pressione, attualmente pari a 1003 hPa, posizionato sul basso Tirreno.

Domenica instabile al sud e parte del centro, fresco per il periodo

Meteo Italia domenica 16 aprile. Ciclogenesi in azione sul basso Tirreno nella giornata odierna, determinerà tempo diffusamente instabile al sud e localmente anche al centro. Al nord avremo al mattino ampie schiarite, salvo addensamenti sui settori alpini. Nel corso del pomeriggio instabilità in formazione su Alpi e Prealpi veneto-friulane, ma con fenomeni in rapido riassorbimento serale. Al centro la giornata trascorrerà con alternanza di nubi a schiarite, più frequenti su Toscana ed inizialmente anche sul Lazio. Piogge e temporali sin dal mattino attese tra Marche ed Abruzzo, in estensione nel corso del pomeriggio anche al medio-basso Lazio. Neve a ridosso dell’Appennino a partire dai 1200-1400 metri. Al sud e Sicilia giornata fortemente instabile con acquazzoni e temporali in transito sin dal mattino; migliora dalla sera sui settori tirrenici e sud Sicilia. Meteo più stabile sulla Sardegna, dove le schiarite risulteranno ampie.

Allerta gialla per la giornata odierna

Sulla base delle condizioni meteo previste per le prossime 24 ore, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per oggi: Per la giornata di oggi, domenica 16 aprile 2023:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell’Aterno, Bacino Basso del Sangro

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Ofanto, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Marche: Marc-6, Marc-5, Marc-4, Marc-3

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Umbria: Nera – Corno.

Meteo instabile anche la prossima settimana

L’isolamento di un’area altopressoria tra Scandinavia e Regno Unito, manterrà attiva una circolazione fresca nord-orientale sul centro-est Europa. Lacuna barica sul Mediterraneo centrale che verrà quindi alimentata da passaggio in quota di masse d’aria fredde, responsabili di instabilità frequente, specie al centro-sud, con acquazzoni e temporali localmente anche intensi. Tempo più stabile al nord, anche se non mancheranno locali disturbi. Temperature attese ancora al di sotto delle medie del periodo, con neve in montagna.

