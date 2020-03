METEO ITALIA – Incredibili SBALZI TERMICI nei prossimi 10 giorni sullo stivale, tutti i dettagli

Maltempo al nord-est e alcune regioni centro-meridionali

Nella giornata odierna com’era evidente dal quadro previsionale di ieri, il maltempo ha fatto nuovamente la sua apparizione sulla nostra Penisola, con piogge di debole o al più moderata intensità sulle regioni nordorientali in estensione in queste verso meridione. Nevicate a partire da 1000/1100 metri in Trentino, con accumuli comunque piuttosto scarsi. Momentaneamente le piogge di debole intensità interessano anche alcune aree settentrionali della Puglia e della Campania e localmente anche l’Abruzzo.

Calo termico oggi al nord, domani anche al centro-sud

Un primo calo delle temperature si è riscontrato già nella giornata odierna in molte aree delle regioni settentrionali, in special modo quelle interessate oggi dal maltempo, con valori termici più bassi di 5/6°C in alcuni casi sull’Italia. Sul resto della nostra Penisola il calo sarà più contenuto, intorno ai 2/3°C e solo localmente più marcato, in un contesto di cieli comunque abbastanza disturbati dal transito di nuvolosità irregolare che tuttavia generalmente non apporteranno al suolo alcun tipo di fenomeno.

Poi torna l’Anticiclone, temperature in aumento

A seguita della blanda ondata di maltempo che sta già coinvolgendo e continuerà a farlo fino alle prime ore della notte di domani domenica 15 marzo l’Italia, l’Alta pressione subirà un nuovo rinforzo dai quadranti sudoccidentali, estendendosi nuovamente verso le latitudini più settentrionali e tornando ad avvolgere dunque la nostra Penisola. Esso causerà un nuovo rialzo delle colonnine di mercurio per qualche giorno, con temperature comunque solo di qualche grado sopra la media del periodo.