METEO – Inizia FEBBRAIO ma le prospettive per l’INVERNO non sono positive. La PROIEZIONE per l’ITALIA

Tendenza meteo – La prima settimana di febbraio sarà caratterizzata da un possente ricompattamento del Vortice Polare, specie tra continente americano ed europeo. Questo determinerà un abbassamento della wave 2 (anticiclone delle Azzorre) che si disporrà lungo i paralleli. Condizioni dunque di stabilità diffusa in Italia con assenza prevalente di precipitazioni per questo periodo. Nel fine settimana l’alta pressione potrebbe subire un rigonfiamento per raggiungere i suoi massimi proprio a ridosso del nostro territorio. Dunque il mese di febbraio sembrerebbe iniziare con poco slancio.

Meteo oggi – Il minimo di bassa pressione darà adito a precipitazioni persistenti nel corso delle ore diurne al sud Italia: attesi fenomeni anche a carattere temporalesco sui versanti Tirrenici di Sicilia e Calabria; sull’Appennino saranno possibili deboli nevicate al di sopra dei 700-900 metri di quota. Anche al pomeriggio avremo maltempo diffuso, anche se i fenomeni risulteranno sempre più deboli: quota neve in calo anche sulla Sila fin verso gli 850 metri e su Etna e Nebrodi dove la neve si poserà dai 900 metri. In serata previsto un netto miglioramento che ci accompagnerà almeno fino al termine della settimana corrente.

Tendenza febbraio, altro mese anomalo?

Meteo – Il mese di febbraio, ultimo del trimestre invernale, potrebbe non dare molte emozioni agli appassionati di freddo e neve. L’ultima proiezione del modello europeo, ipotizza uno scenario decisamente “mite” con valori termici ben al di sopra delle medie: sull’Europa centro-settentrionale le anomalie di temperatura potrebbero toccare i +3°C, mentre in Italia il mese potrebbe risultare in media o appena al di sopra di essa. Dal punto di vista delle precipitazioni non si evincono particolari, con carenza di piogge piuttosto marcate sul centro-sud Italiano, specialmente sui versanti Tirrenici del centro-sud che potrebbero risentire di un deficit del 30-50% di pioggia. Attese più piogge invece sul comparto Scandinavo e sulla Gran Bretagna. Vi daremo ulteriori aggiornamenti con i prossimi editoriali meteo.