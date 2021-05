METEO ITALIA – Inizia una nuova fase INSTABILE che ci accompagnerà per alcuni giorni. L’ESTATE inizia con PIOGGE e TEMPORALI

Situazione sinottica sull’Europa nel weekend

Buongiorno cari amici del Centro Meteo Italiano e buon sabato. L’attuale situazione sinottica sullo scenario euro-atlantico mostra due vaste aree depressionarie alle latitudini medio alte intervallate dalla presenza di un anticiclone con massimo al suolo di quasi 1030 hPa e posizionato tra le Isole Britanniche e la Scandinavia. A latitudini più basse troviamo un minimo in quota ormai indebolito in transito sulle Isole Maggiori e due minimi posizionati uno sull’Atlantico a nord-ovest delle Azzorre e l’altro sulla Penisola Anatolica. Nella seconda parte della giornata un impulso freddo dall’Europa centro-settentrionale raggiungerà il Nord Italia portando fenomeni convettivi al Nord-Est e settori alpini a appenninici centro-settentrionali. Nella giornata di domani l’impulso freddo scivolerà lungo la catena appenninica portando instabilità prima al centro e poi al sud. Nel frattempo aria fredda continua a confluire sulle regioni settentrionali. Andiamo quindi a vedere le previsioni meteo per il weekend e poi una tendenza per il Ponte del 2 Giugno.

Previsioni meteo per oggi Sabato 29 maggio

Nella mattinata odierna avremo nubi sparse al Nord ma con tempo per lo più asciutto e le prime piogge inizieranno ad arrivare a tarda mattinata sulle Alpi orientali e Appennino settentrionale. Al Centro e al Sud e sulla Sardegna il tempo sarà stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Sulla Sicilia avremo invece cieli nuvolosi con piogge sparse ed isolate di debole intensità, portate dal minimo in quota oramai indebolito. Nelle ore pomeridiane nubi in aumento un po’ ovunque, con ampi spazi di sereno ancora sulla Puglia centro-meridionale. In queste ore le piogge raggiungeranno il Triveneto, la Lombardia orientale, tutto l’arco alpino e l’Appennino settentrionale, con locali fenomeni intensi. In serata delle schiarite arrivano al Nord-Est mentre la nuvolosità aumenta sul resto della Penisola, con le piogge che raggiungeranno l’Appennino centrale ed anche le regioni adriatiche e si diffonderanno su tutto il Piemonte con fenomeni intensi e diffusi, anche a carattere di rovescio o temporale. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo per domani

Nella mattinata di domani avremo cieli nuvolosi su tutto il Centro-Sud e al Nord-Ovest e poco nuvoloso sugli altri settori. Le piogge cadranno sulle Alpi occidentali e diffusamente sulle regioni centrali e meridionali. Possibili rovesci e temporali nelle zone interne di Lazio e Abruzzo ed anche nelle zone tra Bassa Campania, Alta Calabria e Basilicata. Nel pomeriggio ancora piogge e temporali su Lazio centro-meridionale e sulle stesse zone di Calabria, Campania e Basilicata. Qualche apertura tra Toscana Umbria e Marche. Piogge ancora sulle Alpi occidentali, con locali acquazzoni o temporali. In serata nuvolosità in diminuzione ed anche le piogge si andranno ad attenuare, anche se qualche residuo piovasco sarà ancora possibili sulle suddette zone. Andiamo ora a dare uno sguarda alla tendenza per il Ponte del 2 Giugno.

