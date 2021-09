METEO ITALIA – Inizio SETTEMBRE tra MALTEMPO al sud ed una rivincita dell’ESTATE. Le PREVISIONI

Temporali in atto sulle regioni del sud Italia

Buongiorno cari amici del Centro Meteo Italiano e buon fine settimana! Questo weekend si apre con la presenza di un sistema temporalesco multicellulare presente sulle regioni del sud Italia, che da ieri sera incombe sul basso Tirreno. Al momento le precipitazioni più intense si stanno manifestando su settori costieri di Campania e su buona parte di Calabria e Sicilia. Da non escludersi nelle ore pomeridiane odierne la possibilità di temporali sui rilievi. Il tutto grazie all’intrusione di aria instabile di matrice atlantica, che anche nella giornata di domani garantirà maltempo al meridione.

Meteo domenica – instabilità al meridione

Meteo – Nella giornata di domani, sono attese ancora precipitazioni da instabilità sulle regioni del meridione, grazie alla presenza di aria instabile in quota: i fenomeni si formeranno a partire dalla dorsale Appenninica, con possibili coinvolgimenti delle pianure su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia; qualche rovescio sarà possibile anche sull’arco Alpino, ma senza fenomeni di grossa entità. Da lunedì a seguire avremo un miglioramento delle condizioni meteo, che potremmo indicare come vero e proprio colpo di coda della stagione estiva.

L’estate si prende una rivincita la prossima settimana

Estate non ancora scongiurata in questo avvio di settembre: la prossima settimana un promontorio di alta pressione si andrà ad ergere con asse centrato tra Spagna e Francia fino a raggiungere nella giornata di martedì i paesi della Gran Bretagna. In questo frangente avremo un aumento delle temperature sulla nostra penisola, che sarà più sensibile sulle regioni del centro-sud, dove le anomalie termiche potranno oltrepassare le medie anche di 4°C. Da non escludere tuttavia la possibile incidenza di temporali a sviluppo pomeridiano nel contempo, sulle regioni del centro-sud, che potrebbero essere interessate da una circolazione orientale. Stagione autunnale dunque che fa fatica a partire, ma che secondo le ultime proiezioni potrebbe sbloccarsi nella seconda metà del mese.

