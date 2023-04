Meteo Italia – Insistono piogge e temporali su alcune regioni, ma da domani torna il sole con clima primaverile

Ancora piogge e temporali in Italia oggi 25 Aprile

Buongiorno e buona Festa della Liberazione a tutti da parte del Centro Meteo Italiano. Dopo il transito dalla saccatura depressionaria di ieri, nella giornata odierna la Penisola Italiana viene interessata da correnti instabili nord-occidentali con un minimo al suolo in movimento dall’Italia settentrionale lungo l’Adriatico, fino a raggiungere la Grecia nella giornata di domani. Piogge e acquazzoni interesseranno il Triveneto e l’Emilia Romagna nella mattinata, localmente anche a carattere temporalesco. Nel corso del pomeriggio acquazzoni e temporali sparsi andranno ad interessare il medio versante adriatico, con locali fenomeni possibili anche su Toscana e Umbria e residuo maltempo al Nord-Est. In serata qualche pioggia potrebbe poi interessare anche Molise e Puglia. Nel frattempo un promontorio anticiclonico inizia a rimontare verso la Penisola Iberica e il Mediterraneo occidentale.

Da domani tanto sole e clima primaverile

A partire dalla giornata di domani il promontorio anticiclonico raggiungerà anche il Mediterraneo centrale, portando un generale miglioramento delle condizioni meteo sulla Penisola Italiana. Nel corso della seconda parte della settimana l’alta pressione continuerà a rafforzarsi, portando giornate tipicamente primaverili. Almeno fino a sabato avremo infatti cieli per lo più soleggiati su tutte le regioni e con temperature in aumento. La massime torneranno infatti a superare i 20°C su molte città d’Italia, sfiorando anche i 25°C e con valori anche superiori sulle Isole Maggiori dove si potranno sfiorare i 30°C. Ma su finire del weekend il tempo potrebbe tornare a guastarsi, come vedremo di seguito.

Ponte del Primo Maggio a rischio maltempo sull’Italia

Stando agli ultimi aggiornamenti dei principali modelli, nella giornata di domenica l’alta pressione inizierà a cedere sull’Italia, lasciando spazio all’arrivo di una saccatura depressionaria, la quale dovrebbe affondare sul Mediterraneo centrale nei primi giorni di maggio. Prime piogge che potranno interessare l’Italia già sul finire del weekend, con maltempo poi che dovrebbe farsi più intenso nei primi giorni di maggio. Ancora presto però scendere nei dettagli della distribuzione e tempistica delle precipitazioni, ma con molta probabilità la Festa dei Lavoratori potrebbe essere in compagnia di piogge e temporali su molte regioni, accompagnato anche da un lieve calo termico. Non ci resta che aspettare i prossimi aggiornamenti. Nella prossima pagina vediamo una tendenza su come potrebbe essere il mese di maggio.

Meteo maggio: ecco cosa dicono i modelli stagionali per l’ultimo mese della primavera

Ultimi aggiornamenti dei modelli stagionali come CMCC e ECMWF che mostrano anomalie positive di temperatura su buona parte del continente, più marcate tra Balcani e Turchia. Valori più vicini alla media su Scandinavia e Penisola Iberica. Precipitazioni che potrebbero però risultare localmente sopra media soprattutto tra Mediterraneo centrale ed Europa orientale. Prime vere incursioni dell’alta pressione africana non escluse con maggio. Mese di maggio 2023 che potrebbe trascorrere con temperature generalmente sopra media sull’Italia mentre le precipitazioni potrebbero essere localmente al di sopra.

