Meteo – Maltempo residuo in arrivo in Italia, con piogge e possibili temporali: ecco l’allerta della Protezione Civile

Verso un miglioramento nelle prossime ore con maltempo residuo

Nel corso delle prossime ore le condizioni meteo progrediranno verso un miglioramento sulla nostra Penisola, dopo che soprattutto nella prima parte della giornata odierna piogge e occasionali temporali localmente anche intensi hanno interessato alcune aree del centro-nord. Tuttavia, qualche rovescio residuale continuerà a colpire alcune zone del Paese (scopri quali), con temperature che tuttavia non subiranno variazioni particolari rispetto ai valori delle precedenti 24 ore.

Domani ancora maltempo sull’Italia

Un fronte instabile riguarderà nella giornata di domani martedì 25 aprile, nonché Festa della Liberazione, ancora alcune aree del Paese. Maltempo in particolare si originerà sul basso Veneto per poi scendere verso meridione e investire la Romagna (con fenomeni localmente anche intensi), le Marche, l’Umbria e le zone interne della Toscana con piogge e possibili temporali. Le condizioni meteo si manterranno invece relativamente più stabili e asciutte altrove, con temperature che non subiranno significative variazioni rispetto ai valori odierni, risultando al più in lieve calo nei valori massimi al nord.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna orientale, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia centro-settentrionale e settori tirrenici di Campania meridionale, Basilicata e Calabria settentrionale, con quantitativi cumulati deboli, puntualmente moderati su Veneto e Friuli Venezia Giulia; da isolate a sparse, a carattere di rovescio o breve temporale, su resto del Triveneto, Lombardia orientale, resto di Emilia Romagna, Appennino Toscano, Umbria, e settori orientali di Lazio e Campania, con quantitativi cumulati deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: nessun fenomeno significativo. Venti: forti occidentali, con raffiche di burrasca, su Sardegna e Calabria; forti dai quadranti occidentali su coste di Toscana e Lazio e localmente sulle restanti aree tirreniche e ioniche; tendenti a forti settentrionali sull’alto Adriatico, in estensione a tutte le zone adriatiche. Mari: molto mossi, localmente agitati, il Mar Ligure ed il Tirreno centro-settentrionale, localmente molto mossi il Tirreno meridionale e lo Ionio settentrionale.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Martedì 25 aprile 2023:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola.

