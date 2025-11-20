Meteo Italia – inverno che scalda i motori nei prossimi giorni, diverse fasi di maltempo e clima più freddo

Situazione sinottica ed evoluzione prossime ore, aria fredda sull’Europa

Come anticipato ecco che l’alta pressione si posiziona sull’Atlantico con massimi al suolo intorno a 1030 hPa. Nel frattempo una discesa di aria artico-marittima raggiunge l’Europa centro-occidentale portando un generale calo delle temperature. Condizioni meteo instabili in Italia nella giornata odierna con nuvolosità in transito e piogge sparse, fenomeni localmente più intensi e a carattere di temporale tra Lazio, Campania e Molise.

Maltempo che entra nel vivo Venerdì con aria fredda e calo termico

L’aria fredda di matrice artica che ha raggiunto l’Europa nei prossimi giorni si riverserà sul Mediterraneo. Condizioni meteo instabili o perturbate Venerdì con piogge e temporali sparsi sull’Italia, più probabili sui settori occidentali della Penisola. Calo delle temperature con neve che sulle regioni del Nord si spingerà fin verso i 200-500 metri. Tra la sera e la notte neve anche sull’Appennino settentrionale fino a quote collinari e fiocchi fin verso i 1000 metri su quello centrale.

Meteo weekend: vortice freddo sul Mediterraneo con maltempo verso il Sud

Nel corso di questo quarto weekend di novembre avremo condizioni meteo praticamente di stampo invernale. Il vortice freddo si muoverà infatti sul Mediterraneo e Domenica la goccia in quota si sarà portata sui Balcani. Piogge e temporali che si muoveranno verso il Centro-Sud e neve che cadrà sull’Appennino fino a quote medio-basse. Temperature al di sotto delle medie anche di 5-7 gradi.

Nel corso della prossima settimana altri impulsi perturbati in vista

Stando agli ultimi aggiornamenti dei modelli l’ultima decade di novembre dovrebbe vedere un risveglio dell’autunno sull’Europa, anzi le condizioni meteo si faranno praticamente invernali grazie all’arrivo dell’aria artica. Anche la prossima settimana potrebbe essere all’insegna del maltempo con diversi impulsi perturbati in arrivo da nord-ovest, probabilmente con aria polare al seguito.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.