Meteo – Peggioramento invernale in arrivo con maltempo, calo termico e neve a bassa quota: ecco l’allerta della Protezione Civile

Serata di maltempo attende l’Italia

A seguito di una giornata comunque contrassegnata dal maltempo, piogge e possibili temporali continueranno ad insistere anche nel corso delle prossime ore sull’Italia, con fenomeni anzi in ingresso anche in Toscana, oltre che sulla Calabria, e i primi fiocchi che potrebbero cominciare ad interessare in maniera isolata il settore alpino a partire dai 500/700 metri. Maggiore stabilità è attesa altrove, con temperature comunque mediamente in diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Peggioramento invernale alle porte del Paese

Una saccatura depressionaria di origine artico marittima affonderà nella giornata di domani giovedì 20 novembre sull’Italia, determinando condizioni di maltempo sulle regioni centro-settentrionali e un calo delle temperature sensibili su valori anche inferiori alla media di riferimento. I fenomeni non risparmieranno anche il Molise e la Campania, specie nella seconda metà della giornata, e localmente risulteranno anche intensi. La neve scenderà invece al nord a partire dai 300/400 metri e puntualmente anche più in basso specie in Trentino Alto Adige e a quote ancora troppo alte al centro-sud.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lazio meridionale, Molise centro-occidentale e Campania, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lazio centrale, Abruzzo occidentale e meridionale, resto del Molise e Basilicata tirrenica, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio, su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Triveneto, Emilia-Romagna occidentale, Toscana, Umbria, Sardegna occidentale, Marche occidentali, resto di Abruzzo e Lazio, Sicilia occidentale e Calabria settentrionale tirrenica, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Nevicate: mediamente al di sopra dei 700-900 m sui settori alpini e prealpini con apporti al suolo da deboli a moderati, abbondanti alle quote più alte. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: minime in locale sensibile aumento al Centro. Venti: forti: nord-occidentali su Sardegna, sud-occidentali su Toscana, Umbria, Marche, Appennino emiliano e Romagna e Lazio centro-settentrionale. Localmente forti sud-occidentali su Sicilia occidentale, Molise e Sud peninsulare. Tendenti a forti settentrionali sulla Liguria e sulle zone alpine occidentali. Mari: tendenti ad agitati il Mar Ligure ed il Mare di Sardegna; molto mossi i restanti bacini occidentali e meridionali e l’Adriatico meridionale.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Giovedì 20 novembre 2025:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino dell’Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea.

