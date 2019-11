METEO ITALIA – IRRUZIONE POLARE, entra in scena l’INVERNO: NEVE a BASSISSIMA QUOTA in arrivo, ecco dove

Forte maltempo quest’oggi al sud Italia

La giornata odierna è stata caratterizzato dal forte maltempo su molte regioni meridionali del Paese, con fenomeni violenti accompagnate da raffiche di vento tempestose e localmente di oltre 150km/h nel Salento. Queste condizioni di spiccata instabilità non sono ovviamente passate inosservate su queste regioni, ma anzi hanno apportato numerosi danni e anche forti disagi alla viabilità a causa dei pesanti allagamenti. Nelle prossime ore, se non per qualche rovescio di prevalente moderata intensità soprattutto sul Salento, le condizioni meteo tenderanno gradualmente al miglioramento.

Ondata di maltempo “ordinaria” al centro-nord

Le regioni centro-settentrionali del Paese non sono state escluse da quest’ondata di maltempo che ha flagellato soprattutto il sud Italia grazie alla formazione di un ciclone mediterraneo nel tratto di mare compreso tra la Sardegna e la Sicilia. Infatti, piogge localmente anche accompagnate da attività elettrica hanno interessato diffusamente il centro-nord, con accumuli di pioggia non eccezionali e tipici di una normale perturbazione autunnale. L’unica notizia di risalto viene dalla città di Venezia, dove a causa dall’alta marea si sono registrati allagamenti alla Basilica di San Marco, con 70 centimetri di acqua che hanno inevitabilmente apportato qualche danno ai mattoncini e alle colonne dell’edificio.

Prossimi giorni ancora all’insegna del maltempo con un’irruzione polare

I prossimi giorni potranno essere caratterizzati da una nuova ondata di forte maltempo grazie ad un’irruzione di aria polare che coinvolgerà ancora una volta soprattutto le regioni tirreniche italiane, con un minimo di bassa pressione che dal Mediterraneo occidentale si dirigerà presto verso oriente posizionandosi nel mar Tirreno. Nel suo tragitto causerà del forte maltempo sul lato meridionale della Sardegna, dove nella giornata di domani mercoledì 13 ottobre sono previste forti precipitazioni. In un momento successivo la perturbazione causerà anche nevicate a bassissima quota, come approfondiremo nel prossimo paragrafo.