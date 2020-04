METEO ITALIA – L’ANTICICLONE tra alti e bassi potrebbe lasciare spazio al MALTEMPO, ecco quando

Per quanto riguarda invece la tendenza meteo valida per le festività pasquali e in particolare Pasqua che cade di domenica 12 aprile e Pasquetta di lunedì 13, essa appare ancora piuttosto incerta. Quello che si va delineando al momento tra i principali centri di calcolo è una Pasqua destinata a passare all’insegna ancora del bel tempo, mentre Pasquetta potrebbe risulta piuttosto perturbata, con calo termico.

Seconda decade possibile ipotesi di maltempo prolungato

La perturbazione che interesserebbe l’Italia per la giornata di Pasquetta, stando a ciò che mostra il modello americano GFS, si isolerebbe successivamente a goccia fredda e traslerebbe verso il Mediterraneo occidentale. Allo stato attuale di cose però e data anche la distanza temporale, non è possibile stabilire con certezza la traiettoria di tale goccia fredda che nelle passate emissioni si vedeva stazionare sull’Italia. Si apre dunque una plausibile, ma non ancora delineata, possibilità di maltempo prolungato per la seconda decade, ma vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti in tal senso sul nostro sito.