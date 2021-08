METEO – Lento DECLINO della STAGIONE ESTIVA in vista, le ultime TENDENZE per l’ITALIA fino a SETTEMBRE

Caldo record nella giornata di ieri, ecco alcuni valori registrati in Sicilia

Buon pomeriggio cari amici del Centro Meteo Italiano! Nella giornata di ieri il caldo si è fatto sentire in maniera piuttosto pronunciata al sud Italia e specialmente in Sicilia, dove le temperature hanno superato anche i 45°C: si sono registrati (dalla rete di monitoraggio SIAS, ovvero il Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano) temperature oltre i 40°C sulla provincie di Trapani, nell’entroterra Palermitano (43,3°C Sclafani), Agrigentino (Aragona), Enna (46°C Aidone) fino a raggiungere i 48,8°C di Siracusa. Tale valore per il momento sembrerebbe il più elevato mai registrato su scala nazionale ed europea. Quest’oggi le temperature risultano leggermente più clementi grazie allo spostamento verso ovest del “core” dell’anticiclone africano, che continua ad abbracciare gran parte del comparto mediterraneo. Fino al weekend di Ferragosto in ogni caso non sono previste variazioni di rilievo, con tanto caldo anche al nord Italia!

Tendenza meteo per il weekend di Ferragosto

Meteo Ferragosto – Caldo nel fine settimana di Ferragosto, ma temperature ancora più basse sulle regioni del meridione; su Calabria, Isole Maggiori e Puglia il calo termico si farà sentire specie nei valori massimi, con temperature di 4-6°C inferiori. D’altro canto al nord Italia l’avvezione calda si farà sentire maggiormente: già da domani sulle pianure di Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Friuli la colonnina di mercurio potrà toccare i 38°C; nel fine settimana non è da escludersi locali punte di 40°C nei punti più depressi della Pianura Padana. Dalla prossima settimana il pattern potrebbe mutare definitivamente: i principali centri di calcolo mostrano un’ondulazione della circolazione atmosferica con l’arrivo di aria di matrice atlantica fin sull’Italia.

Possibile decadimento della stagione estiva a seguire?

Meteo – I principali centri di calcolo internazionali, l’americano GFS e l’europeo ECMWF mostrano per la prossima settimana l’arrivo di aria di matrice atlantica nella seconda metà di agosto. Questa fase potrebbe indicarci la prima vera rottura della stagione estiva, con un coinvolgimento dapprima delle regioni settentrionali ed a seguire di quelle centrali. Per il momento l’ipotesi è ancora remota, tuttavia staremo a vedere se nei prossimi aggiornamenti modellistici avremo le conferme del dovere. Tale idea potrebbe combaciare con quanto affermato nell’ultima proiezione sul lungo termine del Consorzio Lamma, che prevede per l’ultima parte di agosto una maggiore intrusione del flusso atlantico in Italia.

