METEO – CALDO AFRICANO con TEMPERATURE oltre i 40°C anche al Nord durante il WEEKEND di FERRAGOSTO. I dettagli

Ondata di caldo con temperature roventi sull’Italia

Quello che stiamo vivendo oramai da alcuni giorni è un’ondata di caldo veramente intensa, con molta probabilità la più intensa dell’estate 2021. Infatti nella giornata di ieri in Sicilia la stazione meteo dell’ente regionale SIAS ha segnato una massima di +48.8 gradi, questa sarebbe la temperatura più alta mai registrata in Italia e in Europa. Ma l’ondata di caldo africano non è ancora giunta al termine, nonostante al Sud sia in atto una lieve flessione delle temperature.

Continua il gran caldo con cieli soleggiati

Nonostante il promontorio anticiclonico di origine africana stia spostando i suoi massimi di pressione verso ovest, l’alta pressione continua ad interessare la Penisola Italiana. Sia nella giornata di oggi che in quella di domani avremo condizioni meteo stabili su tutta l’Italia con cieli soleggiati e tempo asciutto. Non si escludono comunque delle isolate piogge e temporali sui rilievi alpini. Anche le temperature continueranno a raggiungere valori elevati, ma al Sud avremo una lieve flessione. Tra oggi e domani avremo temperature massime intorno ai 37-38°C sia nelle pianure interne del Centro-Sud che sulla Pianura Padana ed anche punte di quasi 40°C su Sardegna, Toscana e Lazio.

Weekend di Ferragosto con sole prevalente e caldo al Centro-Nord

Situazione sinottica che mostra per il weekend di Ferragosto un vasto promontorio di alta pressione che dall’Algeria e Penisola Iberica si va ad estendere fino ai Balcani, interessando quindi la Penisola Italiana ancora per altri giorni. Sia nella giornata di sabato che in quella di Ferragosto avremo tempo stabile con cieli soleggiati da nord a sud. Sulle Alpi e sugli Appennini avremo dell’instabilità pomeridiana, che porterà anche dei temporali sui settori alpini, specie su quelli del Trentino Alto Adige. Le temperature saranno roventi specie al Centro-Nord. Vediamo di seguito le zone maggiormente interessate e quali temperature verranno raggiunte.

