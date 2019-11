METEO ITALIA – LUCE in fondo al TUNNEL, potrebbe tornare l’ANTICICLONE: ecco quando

Novembre implacabile dal punto di vista delle piogge

Novembre 2019 verrà ricordato sicuramente a lungo da appassionati di meteorologia e non come un mese molto piovoso. Molte località tirreniche non vedono infatti il sole da ottobre, facendo l’en plein di pioggia con 20 giorni su 20 di maltempo (ovviamente con pause nell’arco della giornata stessa). Molte altre invece si avvicinano a questo dato. Insomma, il flusso atlantico ormai semistazionario sull’Europa centro-occidentale ha regalato all’Italia un mese di prevalente instabilità che potrebbe durare ancora per qualche giorno.

Ancora perturbazioni fino ad almeno la prossima settimana

Le perturbazioni interesseranno il nostro Paese ancora per almeno quasi una settimana, precisamente fino a lunedì prossimo 25 novembre. Il maltempo quindi non mollerà l’Italia prima del weekend, con l’ennesimo fine settimana compromesso dalle correnti atlantiche. L’instabilità interesserà in intervalli temporali differenti ancora gran parte se non tutto il nostro stivale, con temperature che tuttavia non subiranno particolari variazioni rispetto a quelle registrate in questi giorni.

Break dal maltempo, torna l’Anticiclone?

Finalmente, qualcuno direbbe, si vede luce in fondo al tunnel: intorno alla giornata di martedì 26 novembre, potrebbe arrivare la tanto sperata prima rimonta anticiclonico di questo dinamico novembre. La svolta potrebbe dunque arrivare la prossima settimana con la cupola anticiclonica che si riprenderebbe parte del Mediterraneo, lasciando però spazio a qualche influsso di correnti atlantiche, come vedremo nel prossimo paragrafo.